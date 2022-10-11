Золотая домбра покрытая бриллиантами хранится в Туркестане

В туркестанском Центре «Ұлы Дала елі» презентовали уникальную 4 киллограммовую домбру, выполненную из золота и инкрустированную из бриллиантов, передает OTYRAR.

Съемочная группа OTYRAR побывала в культурно-духовном центре «Ұлы Дала елі», ставшей еще одной визитной карточкой Туркестана. Сам комплекс олицевторяет некий симбиоз эпох — тюркского мира и и цифровизацию наших дней. Одним из уникальных экспонатов центра является золотая 4 киллограммовая добра.

Как рассказали в центре, внутренняя часть домбры сделана из дерева, первый слой покрыт серебром, а верхняя часть покрыта золотом и бриллиантами. Всего 15 бриллиантов, к слову струны тоже золотые. Общий весь домбры 4 кг. Хранят такое «золото» в прямом смысле слова под особым контролем.

«Домбра находится под круглосуточным наблюдением, трогать ее нельзя. Эту домбру нам доставили в год назад. Это главный приз за победу в конкурсе айтыскеров «Алтын домбра 2021». Тогда на конкурсе победил Бекарыс Шойбеков, и вот теперь домбру передали тому региону, который одержал победу, уже в следующем конкурсе эту же домбру передадут в регион другого победителя, если будет снова наш регион, домбра вернется к нам снова«, — сказали в центре «Ұлы Дала елі»

При этом, в центре отметили, что много желающих приходит посмотреть музыкальный инструмент из золота. К слову, в Казахстане больше нет аналогов золотой домбры, вся работа сделана руками ювелиров.