18 международных наблюдателей работали на выборах в Шымкенте

Жители Шымкента сегодня активно голосовали на выборах президента Казахстана. В мегаполисе были открыты 311 избирательных участков.

Опустить свои бюллетени в урны пришли тысячи человек. Голосовали целыми семьями и даже с маленькими детьми. За ходом выборов в Шымкенте наблюдали 702 человека, все они граждане нашей страны. А также 18 международных наблюдателей, шестеро из них из ОБСЕ, 10 из Республики Узбекистан, двое из Кыргызстана.

«Мы с 7 утра дежурим на избирательном участке № 90. Выборы проходили спокойно. Явка избирателей очень хорошая. Нарушений выявлено не было, все в рамках закона», — говорит Саян Нурмагамбет, наблюдатель от партии «Аманат».

Избирательные участки в Шымкенте открыли свои двери для голосующих в 6 часов утра, чтобы проголосовать успели даже те, у кого сегодня рабочий день.