Люди с особыми потребностями ознакомились с избирательным участком

В Шымкенте продолжается подготовка к выборам депутатов Курултая. Специальные избирательные участки начали работу с 3 августа. Сегодня граждане, которым требуется особый уход, посетили участок №4, чтобы ознакомиться с условиями и возможностями для комфортного голосования.

В городе правом голоса обладают более 26 тысяч жителей с особыми потребностями.



Житель Шымкента Игорь Зайцев — инвалид первой группы. Более 20 лет он передвигается на инвалидной коляске, однако это не мешает ему активно участвовать в общественной жизни. Мужчина не пропустил ни одной избирательной кампании и сегодня посетил участок №4, где зарегистрирован, чтобы лично ознакомиться с условиями для людей с особыми потребностями.

По словам Игоря Зайцева, участие в выборах — это не только право, но и его гражданский долг: «Постоянно участвую, стараюсь внести в Казахстан свои слова. Я всегда участвую в этих выборах, считаю что мой голос важен. Все необходимые вещи мне сказали».



На избирательном участке №4 зарегистрировано более 800 граждан. Среди них есть и те, кому требуется особый уход. Если человек по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти на участок, члены комиссии доставят переносную урну для голосования к нему домой.

Для тех, кто хочет заранее получить информацию о процедуре голосования, участок с 3 августа работает в полном режиме.



Кызылгуль Кулбаева, председатель участковой избирательной комиссии №4: «Заявления на голосование на дому принимаются до 12 часов в день выборов. По этим заявлениям члены участковых комиссий выезжают домой и принимают голоса. Это могут быть граждане с ограниченными возможностями, люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья, а также пожилые люди. Мы принимаем заявки и выезжаем к ним домой. Кроме того, у нас организовано дежурство — специалисты постоянно находятся на участке и готовы помочь, ответить на любые вопросы».



Всего в Шымкенте проживает более 43 тысяч людей с инвалидностью. Около 26 тысяч из них имеют право участвовать в голосовании.

В день проведения политической кампании для граждан, которым требуется особый уход, планируется обеспечить 28 инватакси и 65 сурдопереводчиков.