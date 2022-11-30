Каким будет декабрь в Шымкенте, рассказали синоптики

Метель, гололед и туман. Какая погода ожидает шымкентцев в декабре, рассказали синоптики Казгидромета.

Похоже что, декабрь для шымкентцев станет необычайно белым. По словам синоптиков, в Шымкенте и Туркестанской области в этом году выпадут осадки выше обычной нормы. Первый месяц зимы обещает быть снежным, ветреным, а вот столбики термометра по-прежнему будут показывать преимущественно плюсовую температуру.

Итак, первые десять дней зимы обещают быть теплыми: минимальная температура воздуха ночью будет достигать -2 градусов, а днем от +6 до +17 градусов.

Во второй половине декабря ожидается колебание температуры. Ночи станут достаточно морозными, столбики термометра понизятся до -6-11 градусов, днем до +5+10 градусов.

В третьей декаде температура снова повысится до +13 градусов днем, а ночью до -5 градусов.

В течение месяца скорость ветра будет достигать до 20 метров в секунду. Гололед вероятен из-за обильных осадков и при этом достаточно теплой погоды в дневное и резкого понижения температуры в вечернее время суток. Гололедица на дорогах может образоваться в середине первой, в начале второй и в начале третьей декады. Метель ожидается в конце первой и второй декад.

Автовладельцам не заменившим летнюю резину на зимнюю, придется поторопиться. Уже к 5 декабрю, а это предстоящий понедельник, улицы мегаполиса накроет плотный слой снега.