Дом моды «Dildor» представил эксклюзивную одежду ручной работы в Стамбуле

Коллекция эксклюзивных вещей Дома моды «Dildor» на показе в Стамбуле произвел фурор.

Для основательницы Дилдор Ерметовы это первый международный показ. Каждая вещь ручная работа, отличается качеством, доступностью, и главное эксклюзивностью. Мечта дизайнера осуществилась. На международном показе в Стамбуле она представила Казахстан. Ее коллекцию демонстрируют профессиональные модели. Каждая вещь — эксклюзивна и изготовлена руками мастера из Шымкента.

«Когда создаем образ, мы смотрим на характер человека, в первую очередь, на темперамент человека. От начала до конца изучаем человека. Чтобы для него создать эксклюзивную вещь»,— говорит основательница Дома моды «Dildor» Дилдор Ерметова.

«Каждая новая коллекция неповторима, хочется быстрее облачиться в эксклюзивную вещь и почувствовать себя королевой! Я живу в Эмиратах, приехала специально в «Dildor», мой любимый Дом моды. Такого нет даже в Дубае. Здесь каждая вещь индивидуальна, идея радует”, — говорит давняя поклонница бренда.

Дому моды «Dildor» два года. За короткое время спрос на эксклюзивные вещи вырос. Как отмечает основательница Дома Моды «Dildor», эксклюзивные вещи говорят сами за себя. Чтобы убедиться в этом, стоит непременно посетить Дом моды Дилдор в Шымкенте.

За модной одеждой от бренда «Dildor» приезжайте по адресу:

город Шымкент, улица Майлы кожа, 88.

Телефон: 8 771 999 8926