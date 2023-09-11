Активная модернизация эклектросетей проходит в Шымкенте

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» продолжает активную модернизацию электросетевого комплекса нашего региона.

В данное время в Туркестанской области производится замена изношенных трансформаторов на более мощные. Энергетики поэтапно выполняют мероприятия согласно инвестпрограмме, утвержденной на 2023 год. На сегодняшний день обновляются подстанции Шой, Шорнак, ЖБИ и КООФ, в результате чего значительно повысились производственные показатели по обеспечению потребителей качественной электроэнергией, подчеркивают в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Электросетевой комплекс Туркестанской области обновляется на системной основе в соответствии с действующей Инвестиционной программой ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». В данное время энергетиками ведется активная работа по обновлению четырёх подстанций – Шой, Шорнак, ЖБИ и КООФ в городе Туркестане и Сауранском районе.

«В настоящее время, на подстанциях «Шорнак»,» ЖБИ» и»КООФ», ведется работа по инвестпрограмме. Старые масляные выключатели заменяют на новые современные — вакуумные».

Баглан Мырзахметов, начальник отдела службы подстанций ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит‎»‎:

«Кроме этого, на подстанции «Шорнак» установлено 2 трансформатора по 10 тыс. КвА. Вместо одного масляного выключателя установлен современный элегазовый. Также на подстанции «Шой» 35 на 110 масляные выключатели в количестве 8 единиц КРОН были заменены на более современные — вакуумные. Масляные выключатели — на элегазовые. Модернизация электрооборудования позволит и далее бесперебойно обеспечивать потребителей качественной электроэнергией, говорят энергетики».

Подстанция «ЖБИ» 16 килоампер, вместо прежнего трансформатора поставлен 25-килоамперный трансформатор и установлены два элегазовых выключателей.

Баглан Мырзахметов, начальник отдела службы подстанций ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит‎»‎:

«В рамках инвестпрограммы, на центральных улицах города Туркестана обновлены высоковольтные линии, протянутые еще несколько десятков лет назад. Около четырёхсот деревянных опор были заменены на современные железобетонные прочные опоры, также заменены 7 устаревших трансформаторов».

До этого здесь были трансформаторы мощностью 160КВА и 100 КВА. Теперь устаревшие трансформаторы заменили на более мощные 400 и 250 КВА. На улицах Сабит Муканова, Джамбула, Мунайтпасова, Токмаганбетова заменили старые электропровода на современные самоизолированные провода. Заменили в селе Карашык два трансформатора. В ауле Улги, Бабай Корган и Теке Үшқайық по одному трансформатору.

Гани Койшиев, начальник отделения электрических сетей ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит‎»‎ в Туркестанской области:

«Жители населенных пунктов выражают благодарность энергетикам ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит‎» за обновление электросетей, ведь это означает надежное электроснабжение домов и бесперебойную работу бытовой техники. На увеличение энергетических мощностей и направлена работа ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит‎»».

Трансформатор заменили, спасибо ребятам. Сделали хорошо. У нас деревянные опоры старые были Теперь у нас новые железобетонные опоры. Раньше свет часто отключали. После замены, у нас отключений совсем не будет.

Абдугафур Абдукаримов, житель г. Туркестана:

«В соответствии со своей инвестпрограммой, ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» последовательно и планомерно обновляет свои энергетические объекты в регионе. Все работы ведутся ведутся в целях надежного и стабильного электроснабжения потребителей, подчеркивают энергетики».