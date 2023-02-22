В приложении Яндекс Go появился экран специальных возможностей.

С 21 февраля в тестовом режиме в приложении Яндекс Go на отдельном экране специальных возможностей стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:

• Помогите найти машину;

• Общаюсь только текстом;

• Не говорю, но слышу;

• Буду с инвалидным креслом.

Их можно выбрать для заказа поездки в Астане и Алматы по любому тарифу, за исключением «Шаттла» и «Вместе», и это не увеличит стоимость. Со временем специальные опции станут доступны пользователям и в других городах Казахстана.

Пока заказы с ними тестируются, и партнёры сервиса только начали помогать водителям узнавать, как выполнять такие поездки.

Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:

● «Помогите найти машину». В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до неё и сесть в салон.

● «Общаюсь только текстом». Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.

● «Не говорю, но слышу». Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.

● «Буду с инвалидным креслом». Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий «Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник».

Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.



Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации на казахском и русском языках. В период тестирования опций в Астане и Алматы специалисты из благотворительных фондов Казахстана по просьбе сервиса дополнят обучающие материалы. Опыт экспертов поможем сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках