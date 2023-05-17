BAL CARPET — новый ковровый бренд фабрики «Бал текстиль», способный конкурировать с мировыми брендами

Это эксклюзивные ковры премиум класса от компании «Бал Текстиль».

По словам специалистов, изделия «Made in Шымкент» ничем не уступают зарубежным аналогам из Ирана и Турции. Коллекция ковров Feryadi — впервые в Казахстане, изготовлена на бельгийских станках последнего поколения фирмы Van de Wiele. Это позволило добиться отменного качества и высокой плотности.

Баяна Бахытжан, бренд-эксперт фабрики «Бал Текстиль»:

«Плотность ковра в 7 раз выше, чем обычные, нормальные такие, средние ковры. На одном квадратном метре ниток — свыше трёх с половиной миллионов. Видите, здесь узоры — четкие, рельефные».

Предприятие «Бал текстиль» -лидер легкой промышленности страны. Ежегодно фабрика выпускает от пяти миллионов квадратных метров ковров и ковровых изделий. Здесь фактически не зависят от импорта Ковры ткут из местного сырья. С 2015 года компания запустила цех по производству полипропиленовых нитей, которые раньше приходилось заказывать за границей.

Для ознакомления с производством и повышением конкурентоспособности отечественных товаров, в Шымкент приехали более 400-сот предпринимателей со всех регионов Казахстана:

«Я приехал из Актобе, мне нравится наблюдать за процессом изготовления ковров. На мой взгляд, важно вникнуть в детали производства, тогда будет легче объяснять клиентам, почему казахстанские ковры не уступают по качеству зарубежным».

Руководство фабрики говорит, что отечественный рынок недостаточно защищён от импортных производителей. Чтобы развивать производство в Казахстане, необходимо ввести таможенные ограничения на ввоз зарубежной продукции.

«Наш отечественный рынок он открыт, ко всем импортным товарам. Импортные товары без ограничения заходят на наш рынок, соответственно это очень сложно конкурировать. Предлагаем внедрить таможенные барьеры, чтобы подняли условные таможенные ставки. Тем самым дать время, чтобы отечественные товаропроизводители развивались» — сообщил Даулет Канашаев, заместитель руководителя фабрики «Бал Текстиль»

Компания «Бал Текстиль» на рынке с 2013-го года. Кроме обеспечения внутреннего спроса, фабрика наращивает экспорт. Ковры, изготовленные в Шымкенте, пользуются спросом в Узбекистане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

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