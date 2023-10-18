Передовые тренды и возможности для индустрии гостеприимства и чистоты будут представлены на выставке в Алматы.

В рамках «Недели событий пищевой индустрии в Казахстане», с 1 по 3 ноября 2023 года, в павильонах КЦДС «Атакент» пройдут сразу две узко-профильных и перспективных для роста бизнеса выставки: Центрально-Азиатская международная выставка «Все для отелей, ресторанов, супермаркетов» HoRex Qazaqstan 2023 и Казахстанская международная выставка «Индустрия чистоты» CleanExpo Qazaqstan 2023.

Выставки показывают уверенный рост, демонстрируя увеличение экспонентов на 15%, по сравнению с показателями 2022 года.

События HoRex Qazaqstan 2023 и CleanExpo Qazaqstan 2023 представляют участникам и посетителям уникальную возможность встретиться с действующими партнерами, найти новых производителей и поставщиков, обменяться опытом и провести прямые переговоры с интересующими экспонентами, ознакомиться с новейшими технологиями и тенденциями отечественных и зарубежных компаний сегментов HoReCa и индустрии чистоты. Объединенная экспо-площадка двух выставок обещает стать ключевым отраслевым мероприятием, привлекая специалистов и профессионалов со всего мира.

Экспозиция 2023

Среди наших ежегодных участников такие компании, как Catering Solutions, Probarista, Rhea Vendors, ТОРГМАШ (Барановичи), Эконива Молочные продукты, Торговый Дом УЗПМ, Торговый Дизайн.

Дебютанты выставки 2023 года

Ежегодное участие в выставках компаний-дебютантов со стендами показывает, что Казахстан продолжает демонстрировать свою готовность и желание поддерживать и укреплять свой статус открытого и прогрессивного рынка, привлекая внимание как местных предпринимателей, так и международных игроков. Это способствует взаимному обмену опытом и позволяет внедрять наилучшие мировые практики, усиливая развитие индустрии и способствуя ее долгосрочной устойчивости и процветанию.

В 2023 году свою продукцию впервые представят компании: ECOLAB, ГРАСС ТД и ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор, которые презентуют оборудование и сервис для кухонь, прачечных и химчисток, химию и расходные материалы для клининга; кофейное оборудование, сиропы, кофе представят Thermoplan Asia и ESCOBAR. Крупный поставщик товаров для отелей, гостиниц, ресторанов и других предприятий сферы обслуживания Hotel Market, производители оборудования и техники для HoReCa компании ECOBER и Белая Техника а также дистрибьютор вендингового, кофейно-барного оборудования компания Гурме также на своих стендах представят широкой аудитории посетителей актуальную технику, соответствующую самым последним трендам индустрии.

Также первый раз примут участие компании ТД AVANGARD, WTB Waters, Гейзер Казахстан, Forma Ceramics, ПИОНЕР. Profi Cheese — сыр и сырные продукты для HoReCa; и другие. А «Вишенкой на торте» выставок в этом году стало возвращение крупнейших компаний-основательниц рынка: ТОО Клинэтика в сегменте Clean Expo, и Гастротек в индустрии ХоРеКа.

Horex Business Forum 2023

Трёхдневное обучающее мероприятие для профессионалов рынка HoReCa вновь впечатлит участников Horex Business Forum многообразием спикеров-практиков и актуальных тем. Тема этого года звучит как «Человеческий и бизнес-потенциал индустрии». Контент программы раскроет ответы на актуальные вопросы по нехватки ресурсов, компетенций в области привлечения, обучения, управления людьми в индустрии гостеприимства и сервиса.

Форум пройдет в интерактивном режиме, в ходе которого каждый участник сможет проанализировать свой проект и разработать свой план развития не только при помощи приглашенных экспертов, но и с помощью других участников форума. 16 экспертов во время 16 специализированных сессий, включающих ряд мастер-классов, обучающих и практик-кейсов раскроют важнейшие вопросы по теме каждого дня. Так, первый день Форума, 1 ноября будет посвящен теме «Бренд работодателя, лучшие HR-практики 2023 года».

ITECA.EVENTS –вся выставка в цифровом формате

Еще одним новшеством в этом году стал запуск мобильного приложения ITECA.EVENTS, основной задачей которого служит создание идеальных бизнес-коммуникаций между посетителями и участниками. Приложение функционирует с использованием искусственного интеллекта, передовых алгоритмов для улучшения взаимодействия и обмена контактами с возможностью назначения встреч, сбора лидов, и мобильного использования самой актуальной информацией.

Официальная поддержка

Организатором событий выступает Казахстанская выставочная компания Iteca и её международный партнёр – Группа компаний ICA Eurasia. Официальную поддержку оказали Акимат города Алматы, Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов «КАГиР».

Отметим, что параллельно с Horex & Clean Expo Qazaqstan 2023 будут проходить выставки: FoodExpo Qazaqstan 2023, AgroWorld Qazaqstan, QazPack и ColdChain Qazaqstan.

Получить билет на выставки можно по предварительной ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ на сайте www.horexexpo.kz в разделе «ПОСЕТИТЕЛЯМ».

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