В Шымкенте представлен новый флагманский кроссовер JAC JS6

На рынке Шымкента появился новый внедорожник от китайских производителей. JAC JS6 сочетает в себе все тенденции современных автомобилей: стильный спортивный дизайн, максимальное количество опций и экономичность.

Все это по доступной цене, что делает JAC JS6 идеальным выбором для автолюбителей, которые ценят комфорт и уверенность на дороге.

Автомобиль обладает необходимыми современными опциями. Среди них: кожаные спортивные сидения с электрорегулировкой и памятью, двойной широкоэкранный дисплей, беспроводная зарядка для телефона и большая панорамная крыша.

Под капотом JAC JS6 полуторалитровый двигатель, мощностью 181 л.с. Данная версия отличается хорошей манёвренностью и небольшим расходом топлива. В смешанном цикле около девяти литров. Из преимуществ которые редко встречаются у конкурентов- камера в 360 градусов и электропривод багажника.

Цена нового JAC JS6 начинается от 12 890 000 тенге. В автосалоне каждый может найти для себя удобный вариант покупки авто.

Анора Ашурова, руководитель отдела маркетинга отмечает: «У данного автомобиля много преимуществ – это эффектный внешний вид и адекватная цена. Автомобиль в наличии, его можно купить как в наличный расчет так и в кредит и рассрочку».

Ознакомиться с комплектацией и приобрести автомобиль можно в салоне JAC DOSCAR по Тамерлановскому шоссе 105/2. Записаться на бесплатный тест-драйв JAC JS6 можно с 1 марта.

Телефон: +7 771 120 10 10

Инстаграмм: jac.doscar.kz