Бесплатная диагностика и скидки на авто в Шымкенте

В Шымкенте открылись два крупных проекта — новый дилерский центр JAC и сертифицированный автосервис BOSH, передает OTYRAR.

В честь большого события, клиентам дарят приятные бонусы. Так новый JAC J7 можно купить со скидкой до одного миллиона шестисот тысяч тенге, а ещё бесплатно получить дополнительное оборудование на двести тысяч. О том, где выгодно купить новые китайские авто и пройти бесплатную качественную диагностику, расскажет наш корреспондент.

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Уже на входе становится понятно. Гостей здесь ждут, все продумано до мелочей. Открытие сразу двух крупных проектов – дилерского центра бренда JAC и сертифицированного автосервиса Бош сопровождается живой музыкой и викториной с призами.

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Компания Бош, кроме производства бытовой техники, славится выпуском качественных запчастЕй, а также высоким уровнем авто-сервиса.

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Олег Тигай, руководитель Bosch-автосервис:

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«Мы являемся официальными представителями компании Бош- являемся сертифицированным автосервисом. Получали сертификацию напрямую из Германии, непосредственно от головной компании Бош».

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Сканер с лицензионным ПО поможет досконально изучить историю автомобиля — узнать подробную информацию об ошибках, даже если они были удалены из блока. В честь открытия сервиса, компания предоставляет всем автовладельцам приятный бонус.

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Олег Тигай, руководитель Bosch-автосервис:

«Мы запустили акцию – бесплатная компьютерная диагностика. Каждый понедельник, с 9 утра до 7 вечера, мы делаем эту процедуру бесплатно, по предварительной записи».

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Сулейман Алиев стал счастливым владельцем авто три месяца назад и успел за это время проехать пять тысяч километров. Говорит – никаких проблем за это время автомобиль ему не доставил, но записаться на бесплатную диагностику машины, автовладельцу показалось не лишним.

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Сулейман Алиев, автовладелец:

«Очень рад, что такие новые автосалоны открываются у нас, Китайская модель – очень практичная. У меня у самого городской кроссовер – очень удобная и практичная в применении, никогда не подводит».

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Цены на новый JAC начинаются от семи миллионов девятисот девяноста тысяч тенге. Некоторые модели можно приобрести со скидкой и получить в подарок дополнительное оборудование — на 200 тысяч тенге.

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Даулет Калмурзаев, старший менеджер отдела продаж:

«У нас сегодня грандиозные скидки, до 1 600 000, самая полная комплектация седана j7 стоит 9 490 000, грубо говоря 9500, здесь вы можете приобрести любой цвет, любую комплектацию. Мы вас ждем!».

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В автосалоне предлагают несколько моделей JAC – кроссоверы S3 pro, JS4, JS6; Пикап Т6 и кроссовер J7.