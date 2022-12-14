ТОО «Оңтүстік жарық транзит» обновляет подстанции в сельской местности

В Туркестанской области и городе Шымкенте активно ведутся масштабные работы по модернизации и обновлению электросетевого комплекса.

В этом году компания «Оңтүстік жарық транзит» обновила больше половины электрических сетей в Тюлькубасском районе. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. По словам специалистов компании «Онтустык Жарык Транзит», установка новой трансформаторной подстанции и её модернизация улучшит качество электроснабжения самых отдалённых населенных пунктов.

Мейржан Нарбеков, специалист ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит»:

«Здесь на подстанции в Ванновке работают два трансформатора. Мощность первого трансформатора — 2 500 киловатт, второго — 4 000. Это самая мощная наша подстанция. Каждая из шести линий имеет по 15-20 трансформаторов в населенных пунктах. Здесь всё обновлено на 100 процентов, всё работает отлично».

В этом году, в рамках инвестиционной программы, ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит» установило новые опоры линий электропередачи в сёлах Кереит, Жаскешу, Жабагылы, Жанаталап и Ынтымак. В 2022-ом году произведён ремонт подстанции в населенном пункте имени Турара Рыскулова.

Аскар Досов, руководитель сетей ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит» Тюлькубасского района:

«В Тюлькубасском районе заменены 155 высоковольных воздушных линий электропередач, на почти восьми тысячах километров. В этом году, мы также обновили нижние высоконапряженные воздушные линии электропередач на 115 километров. На подстанции Кернеулы заменены 7 трансформаторов. Мы переключили подстанцию, потому что предыдущая устарела, а действующий новый вакуумный выключатель обновлён на автоматическом режиме».

Раньше работу подстанции невозможно было представить без сотрудников. После реконструкции, система заработала автоматически. На сегодняшний день в Тюлькубасском районе более 20 тысяч абонентов. Кроме того, ТОО «Оңтүстiк Жарық Транзит» обеспечивает электроэнергией около 150 юридических лиц в данном районе.