Кроссовер премиум класса BESTUNE T77 по доступной цене в Шымкенте

Автомобиль BESTUNE Т77- комфортный городской внедорожник, который обеспечит приятное передвижение по городу.

Среди опций здесь есть: большая приборная панель, диагональю 12 дюймов, панорамная крыша, однозонный климат контроль, а также электро-усилитель руля, который позволит легко управлять автомобилем.

Покупатели при этом отмечают, что больше всего в автомобиле их привлекает дизайн, низкий расход топлива и система безопасности автомобиля. Автомобиль разнообразен в части комплектации, технической начинки, интерьера, разработан по современным технологиям и динамичен в движении, Важной особенностью является система предупреждения о смене ряда движения, о возможном столкновении и шесть подушек безопасности.

«Я машину выбираю для своей жены, хотел сделать сюрприз, выбирал из нескольких вариантов, но остановился на нём. Мне понравился дизайн современный, просторный интерьер, вместе с семьей можно поместиться, ну и расход топлива небольшой, и цена тоже приемлемая. Фишка в нём в том, что как раз для женщин за рулём, они иногда теряются, здесь есть система экстренного торможения» — говорят клиенты автосалона.

Модель BESTUNE Т77 появилась в Шымкенте недавно, но уже получила высокую оценку за ряд преимуществ. Машина компактна, но при этом довольно вместительна. Мощности двигателя вполне достаточно для передвижения по городу.

Нурсултан Асетов, директор филиала автосалона «Вираж»:

«Автосалон Вираж является официальным представителем Фаворит Авто. У нас вы можете приобрести автомобиль BESTUNE Т77 в кредит или лизинг, а также за наличный расчёт. На автомобили действует гарантия 5 лет, или 100 тысяч километров пробега».

До конца февраля казахстанцы могут приобрести кроссовер по старым ценам. Ознакомиться подробнее с комплектацией, а также приобрести автомобиль можно в автосалоне Вираж по адресу Ташкентское шоссе 22.

Телефон:8-708-345-55-55;

8 (725) 246-66-35

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Сайт: bestune.kz

Адрес: Ташкентское шоссе 22