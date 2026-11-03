В Шымкенте мусорные урны с набережной Кошкар-ата оказались в реке

В Шымкенте на набережной реки Кошкар-ата неизвестные, предположительно, выбросили мусорные урны в воду. На произошедшее обратил внимание местный житель, который прислал видеозапись в редакцию Otyrar.kz.

На кадрах видно, что урны, ранее установленные вдоль набережной, находятся на дне водоёма. При каких обстоятельствах они оказались в реке, пока неизвестно.

Набережную Кошкар-ата недавно благоустроили, превратив территорию в современное общественное пространство для прогулок и отдыха горожан. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили элементы благоустройства и создали условия для комфортного отдыха.

Однако обновлённая территория уже столкнулась с последствиями небрежного отношения к городскому имуществу.

Подобные действия не только наносят ущерб благоустройству, но и загрязняют реку, ухудшая состояние общественного пространства.

Остаётся выяснить, кто и при каких обстоятельствах выбросил урны в воду. Редакция надеется, что уполномоченные службы обратят внимание на ситуацию, установят обстоятельства произошедшего и примут необходимые меры.

Сохранение благоустроенных территорий зависит не только от работы коммунальных служб, но и от бережного отношения самих жителей к своему городу.