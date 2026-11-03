В Казахстане планируют производить ещё 494 наименования лекарств

В Казахстане планируют запустить производство 494 наименований лекарственных препаратов в рамках восьми крупных инвестиционных проектов. Общий объём вложений составит 391,3 млрд теңге.

Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По её словам, реализация проектов позволит расширить ассортимент лекарств отечественного производства, создать более 1 200 рабочих мест и снизить зависимость страны от импортных препаратов.

Осваивать выпуск лекарств будут поэтапно. В период с 2027 по 2030 год планируется наладить производство 300 наименований препаратов. Ещё 194 наименования намерены запустить в 2031–2034 годах.

«Развитие собственного фармацевтического производства — это прежде всего вопрос лекарственной безопасности страны. Нам важно, чтобы Казахстан последовательно расширял выпуск необходимых препаратов, создавал новые рабочие места и снижал зависимость от внешних поставок», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

По данным Министерства здравоохранения, фармацевтическая отрасль Казахстана продолжает развиваться. По итогам 2025 года объём рынка достиг 1 трлн 285 млрд теңге, увеличившись за два года на 31%. За этот же период отечественное производство выросло на 37%.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За первые восемь месяцев предприятия выпустили фармацевтическую продукцию на 157 млрд теңге. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние два года инвестиции в отрасль увеличились в 3,3 раза, а экспорт казахстанских лекарств — в 1,9 раза.

Основными покупателями отечественной фармацевтической продукции остаются Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Молдова.

Сегодня на казахстанских производителей приходится 42% реализованных упаковок лекарственных препаратов. В закупках Единого дистрибьютора их доля составляет 79%.

В Министерстве здравоохранения намерены продолжить заключение долгосрочных договоров с производителями и совершенствование механизмов закупки отечественной продукции.

Ожидается, что новые инвестиционные проекты помогут расширить фармацевтическое производство и повысить обеспеченность Казахстана лекарственными препаратами.