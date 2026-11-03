В Казахстане замедлилась инфляция — какие продукты стали дешевле

В Казахстане в октябре 2026 года месячная инфляция составила 0,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрём. Годовая инфляция также замедлилась с 9,3% до 9,2%, сообщили в Бюро национальной статистики.

Наиболее заметное снижение цен за месяц зафиксировано на отдельные продукты питания. Виноград подешевел на 10%, репчатый лук — на 9,8%, сахар — на 9,5%, цветная капуста — на 9%, яблоки — на 6,2%.

Также снизились цены на брокколи на 4,6%, груши — на 3,5%, чечевицу — на 2,3%, пшеничную крупу — на 2,1% и баранину — на 1,4%. Незначительно подешевели мёд, печенье, пряники и подсолнечное масло.

Снижение стоимости отмечено и среди непродовольственных товаров. Блендеры стали дешевле на 6,7%, модемы и роутеры — на 4,2%, микроволновые печи — на 2,4%. Также немного снизились цены на сковороды с антипригарным покрытием, детское мыло и зубную пасту.

Несмотря на удешевление отдельных товаров, в годовом выражении цены продолжают расти. За последние 12 месяцев непродовольственные товары подорожали на 10,4%, платные услуги — на 10,3%, продукты питания — на 7,6%.

При этом некоторые товары стоят заметно дешевле, чем год назад. Так, огурцы подешевели на 34,4%, бананы — на 12,4%, лимоны — на 11,1%, чеснок — на 10,2%.

Среди непродовольственных товаров наиболее существенное годовое снижение цен отмечено на легковые автомобили отечественной сборки — на 17,3%. Электродрели и шуруповёрты подешевели на 10,5%, электромясорубки — на 3,9%.

В Бюро национальной статистики пояснили, что уровень инфляции рассчитывается ежемесячно на основе изменения цен и тарифов по 537 позициям товаров и услуг.

С января 2026 года доля продовольственных товаров в расчёте индекса потребительских цен составляет 41,1%, непродовольственных — 28,4%, платных услуг — 30,5%.

Таким образом, несмотря на замедление инфляции и снижение стоимости отдельных товаров, общий уровень потребительских цен в Казахстане остаётся выше прошлогоднего.