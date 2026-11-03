В Туркестанской области после жалоб жителей мост открыли за три дня

В посёлке Атакент Туркестанской области возобновили движение автомобилей по мосту, капитальный ремонт которого продолжался с мая. Работы ускорили после обращения местных жителей к акиму области Нуралхану Кушерову.

Мост находился в аварийном состоянии, поэтому движение транспорта по нему было ограничено. Однако ремонт затянулся, что вызвало недовольство жителей.

Во время встречи с главой региона один из сельчан рассказал, что подрядчики неоднократно обещали завершить работы, но сроки постоянно переносились.

«Нам постоянно обещают, что закончат сегодня или завтра. Говорят, мост готов уже на 95–98 процентов, осталось совсем немного. Хотелось бы, чтобы вы ускорили работы и наконец открыли его», — обратился житель к акиму.

Нуралхан Кушеров пояснил, что средства на восстановление аварийного сооружения были выделены из республиканского бюджета. На момент встречи основные бетонные работы уже завершили, оставалось уложить асфальтовое покрытие.

После обращения жителей темпы ремонта ускорили. В течение трёх дней подрядная организация завершила асфальтирование, после чего движение автомобилей по мосту возобновили.

Длина сооружения составляет чуть более 25 метров, ширина проезжей части — 9 метров.

Открытие проезда позволило восстановить транспортное сообщение Атакента с соседними населёнными пунктами и облегчить ежедневные поездки местных жителей.

При этом капитальный ремонт моста ещё не завершён полностью. На объекте продолжаются оставшиеся строительные работы.

Согласно установленным срокам, подрядчик должен окончательно завершить ремонт до конца 2026 года.