Сколько зарабатывают казахстанцы с дипломами колледжей, вузов и магистратуры

Высшее образование не всегда гарантирует высокий доход. Аналитики Finprom сравнили заработную плату казахстанцев с разным уровнем образования и выяснили, в каких сферах дополнительные дипломы и учёные степени действительно помогают зарабатывать больше.

По данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата работников со средним профессиональным образованием составляет около 311 тысяч теңге в месяц. Специалисты с высшим образованием получают в среднем 523 тысячи теңге, а доход обладателей магистерских и докторских степеней превышает 800 тысяч теңге.

Таким образом, специалисты с послевузовским образованием в среднем зарабатывают более чем в 2,5 раза больше выпускников колледжей и примерно в полтора раза больше обладателей дипломов вузов.

Однако эксперты подчёркивают, что дополнительное образование не во всех профессиях обеспечивает существенную прибавку к зарплате.

По словам директора рекрутингового агентства Алмы Жандаулетовой, в производственной сфере и частных компаниях работодатели прежде всего оценивают практические навыки и опыт сотрудника. Магистерская или докторская степень далеко не всегда становится преимуществом при трудоустройстве.

Иная ситуация складывается в научной, медицинской и образовательной сферах, где дополнительная квалификация может быть необходима для профессионального роста.

Специалист в области образования Ирина Смирнова отмечает, что в государственном секторе для отдельных категорий работников предусмотрены доплаты за академические и учёные степени. В частности, такие выплаты могут получать педагоги при соблюдении установленных законодательством условий.

При этом эксперты обращают внимание, что поступление в магистратуру не всегда связано исключительно с желанием повысить квалификацию. Для некоторых молодых людей продолжение обучения также является возможностью получить отсрочку от призыва на воинскую службу при соблюдении предусмотренных законом требований.

Специалисты считают, что при выборе дальнейшего образования важно учитывать не только потенциальный рост доходов, но и востребованность профессии, перспективы трудоустройства и время, необходимое для получения новой квалификации.

В результате диплом магистра или доктора может расширить карьерные возможности, однако сам по себе не гарантирует высокую заработную плату.