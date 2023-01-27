Сайлау-2023: В Шымкенте партии еще не выдвинули кандидатов

По данным председателя Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии Кайырбека Кунанбаева, на сегодня, 27 января, в комиссию поступило от 14 граждан заявления на участие в выборах, которые состоятся 19 марта текущего года.

Из них 4 кандидата в Мажилис Парламента РК и 10 кандидатов в городской маслихат. От партии списки еще не поступили.

К слову, в Мажилис Парламента РК будут избраны 98 депутатов. Мажилис будет сформирован таким образом: 69 депутатов — по партийным спискам, 29 депутатов -по одномандатным территориальным округам.

В Шымкентский городской маслихат будут избраны 32 депутата. Маслихат города республиканского значения будет сформирован: 50 процентов по партийным спискам и 50 процентов по одномандатным территориальным округам.

Фамилии кандидатов будут известны только после регситрации. Информация о кандидатах будет официально опубликована в печатных изданиях и на сайте , подчеркнул председатель.