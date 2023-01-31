Штормовое предупреждение объявили синоптики

Ближайшие три дня в Шымкенте и Туркестанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В Туркестанской области с 31 января по 1 февраля на юге и в горных районах области ожидаются осадки, дождь и снег.

2-3 февраля на большей части области ожидаются осадки, 2 февраля — ночью, 3 февраля на юге, в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидается туман, в горных районах гололед.

1 февраля днем на большей части области ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, на горных перевалах до 28 м/с.

Резкое повышение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза, днем до 7-12, на севере, в горных районах области 2 тепла.

В Шымкенте 2 февраля временами ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь