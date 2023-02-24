Для безработных с судимостью прошла ярмарка вакансии

В Шымкенте прошла ярмарка вакансий для бывших заключенных и состоящих на учете службы пробации. 13 предприятий города предоставили вакантных мест.

В планах городского центра занятости, провести еще несколько подобных мероприятий до конца года.

У условно осужденного Игоря Лесниченко, началась новая, светлая полоса в жизни. На ярмарке вакансий 27-летний мужчина нашел работу по специальности.

Игорь Лесниченко житель г. Шымкента:

«Газосварщиком буду работать. Это возможность погасить иски. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность работникам службы пробации за предоставленную возможность трудоустроиться».

В ярмарке вакансий, организованной городским центром занятости, участвуют представители 13 предприятий. Востребованы технические специальности. Трудоустраивают не только бывших заключённых и состоящих на пробацинном контроле, но и злостных неплательщиков алиментов.

Жулдыз Балтабаева, заместитель директора центра занятости населения г. Шымкента:

«Цель ярмарки — обеспечить безработных трудоустройством. Работодатели готовы взять на работу разнорабочих, укладчиков, газосварщиков. На сайте «Енбек.кз» есть 2 тысячи вакантных мест. Недавно мы провели ярмарку вакансий, для людей с ограниченными возможностями, на этой неделе для выпускников ВУЗ и колледжей. В этот раз для освобожденных из мест лишения свободы, состоящих на учете пробации и алиментщиков».

Центр занятости поддержали Департамент полиции, уголовно-исполнительной системы Шымкента и Туркестанской области. Сотрудники надзорного органа ведут переговоры с частными предпринимателями и предприятиями, планируя увеличить количество новых рабочих мест.