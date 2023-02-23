В Шымкенте вывоз мусора может стать бесплатным

Выгодную для населения систему решил внедрить предприниматель из Шымкента. По его проекту, люди смогут не платить за вывоз и сбор мусора.

Просто так выбросить мусор не получится, его сначала нужно будет рассортировать, потом разложить по бакам. А следит за всем сотрудник компании, который находится всю смену, а это 12 часов.

Если раньше жителям этого участка приходилось платить от 200 тенге за вывоз мусора, теперь избавится от отходов можно бесплатно.

Идея отходы превратить в доходы Данияру Азимбаеву пришла несколько лет назад. Предприниматель начинал дело с одного пункта по приему и переработки мусора. А сейчас устанавливает уже десятый. Жители мегаполиса раньше удивлялись сотруднику компании, который возле контейнеров принимал бытовые отходы. Сегодня они его уже благодарят.

«Самое главное что не разлетается мусор и всегда тут их сотрудник. С момента как поставили эти баки у нас стало чище, все аккуратно уже стараются все складывать. А раньше, что было, детишки бросали рядом, а сейчас смотрите как чисто«, — говорит Айнур Айбол жительница г. Шымкента.

Сейчас во дворах, где установлены баки эко предприятия полный порядок. Жильцы с охотой приобщились к сортировке отходов. Ведь для них, это не только эстетический вид, но и экономическая выгода. Они полностью освобождены от платежей за вывоз мусора.

«Главная цель этого проекта, сделать вывоз ТБО бесплатным для населения. Как это сделать? Мы хотим внедрить систему сортировки бытовых отходов, непосредственно на мусоросборной площадке. Тем самым добытые фракции отправлять на вторичную переработку, исключительно для наших юридических лиц, для наших предпринимателей, тем самым поднимая внутриваловый продукт и создавать доп рабочие места», — говорит Данияр Азимбаев предприниматель.

От этого эко проекта одни плюсы, говорит бизнесмен. Сокращается количество мусора на общих свалках, внутренний рынок обеспечен сырьем, а население освобождено от дополнительных расходов. Экспериментальный проект уже обеспечил сотни людей рабочими местами в Шымкенте. В планах масштабировать проект на уровень республики.