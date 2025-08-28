Горы мусора во дворах Шымкента: когда наведут чистоту?

Такая картина наблюдается уже не один и не два дня, а целую неделю: пакеты с отходами растут стремительно и скоро из них можно будет «строить» пирамиду.

От мусора исходит сильный запах, который особенно ощущается в жару. И всё это не только портит вид, но и вредит окружающей среде. Причём, это не единичный случай. Подобные “инсталляции” можно встретить в разных районах города.

Людмила Антропова, коренной житель Шымкента. Более 30 лет она наблюдает за состоянием города и отмечает, власти работают, но чаще всего — только после жалоб жителей. Обратилась в СМИ, чтобы осветить проблему переполненных баков и необоснованно завышенных тарифов. Женщина отмечает, хоть баки и переполнены — общее состояние города улучшилось, но, если бы был системный подход, результат был бы куда лучше.

Людмила Антропова, житель г. Шымкента: «Сейчас ситуация с мусором стала намного лучше. Были дни, когда мусор не убирали несколько недель. Мусор не убирали даже возле школ. Вы представьте, люди идут, дети, тем более, вдыхают эту грязь. Меня всегда это возмущало. Я обращалась куда только можно. В СМИ, к нашим чиновникам. Сказать, что мусор убирали сразу — нет. Да, делали, но, чтобы мусор убрали, должно было пройти очень много времени. Как-то серьезно к этому вопросу нужно отнестись».

И это не единственная проблема. Жители жалуются не только на состояние мусорных баков, но и на их нехватку. Елена Пилипенко отмечает: урны давно в плохом состоянии, а все дома и заведения выбрасывают отходы в один контейнер. В итоге мусор быстро накапливается.

Елена Пилипенко, житель г. Шымкента: «Все жители домов ходят к одной мусорке и, конечно, она очень быстро переполняется. В следствии чего, у людей нет возможности выбрасывать туда мусор, и они кидают его на землю. Думаю, число баков нужно увеличивать, и тогда проблем не будет».

Недовольство горожан подтверждают и специалисты. Экологи отмечают: переполненные контейнеры — это не вопрос удобства, а реальная угроза здоровью. Они способствуют распространению инфекций, появлению грызунов и насекомых, загрязняют почву и воздух. Решить проблему, по словам экспертов, можно только через полную модернизацию системы.

Азамат Аяйбергенов, эколог: «В первую очередь, насколько я знаю, город Шымкент уже посетили инвесторы, они, вместе с местным исполнительным органом, то есть акиматом, эту проблему в ближайшем будущем решат. Но важно понимать, сейчас у нас имеется изношенная техника, нужны финансовые средства, инвестиции. Неплательщиков комуслуг много. Соответственно, полигон уже на более 90% заполнен, отсутствует соответствующая сортировочная линия. Все эти моменты нужно развивать уже новому инвестору. Более того, если мы хотим видеть новые мусоровозы, контейнеры, информационную систему, которая будет в режиме онлайн отслеживать вывоз этих отходов, то тариф, возможно, вырастет. Будем надеяться, что этот вопрос в ближайшее время вопрос решится».

В свою очередь, в акимате отмечают, что в Енбекшинском районе вывозом отходов занимаются сразу три организации. Всего на территории установлено около 50 контейнерных площадок. Перебои с вывозом начались после смены подрядчика, однако в администрации района уверяют-ситуация под контролем. Вместе с новой компанией планируют обновить контейнеры, увеличить их количество и пополнить штат сотрудников

Марлан Жолдахмет, заместитель акима Енбекшинского района: «В последнее время, да поступали частые жалобы на переполненные мусорные баки. Были жалобы, в связи с тем, что организация «Спецавтотранспорт» прекратила свою деятельность. С 1 августа начала работать новая организация. Задержки тоже были, т.к. организация новая и они не совсем знали маршруты, где и как часто необходимо убирать. Сейчас все восстанавливаем. Мусор будут убирать по мере необходимости».

Что касается тарифов за вывоз мусора, их повышение пока не планируется. Жители по-прежнему платят 378 тенге в многоэтажках и 413 тенге в частном секторе, отметил чиновник.

Теперь остаётся ждать, когда модернизация действительно сделает дворы чище, а работу коммунальщиков эффективнее.