Горы мусора растут, тарифы — тоже: шымкентцы требуют ответа

В Шымкенте вновь поднимается вопрос очистки мусорных дворовых контейнеров. Жалобы от горожан поступают регулярно: баки переполнены, вывоз отходов затягивается.

Пакеты с отходами растут стремительно — скоро из них можно будет строить пирамиду. От мусора исходит резкий запах, особенно в жару. И такая картина наблюдается уже не один и не два дня, а целую неделю. Всё это не только портит вид, но и вредит окружающей среде. Причём, это не единичный случай — подобные инсталляции можно встретить в разных районах города.

Жители Шымкента бьют тревогу. Людмила Антропова говорит, что с мусором проблема решается, но не вовремя. Власти работают, но чаще всего — только после жалоб жителей. Несмотря на переполненные урны, по её словам, общее состояние улучшилось.

Людмила Антропова, жительница г. Шымкента: «Сейчас ситуация с мусором стала намного лучше. Были дни, когда мусор не убирали несколько недель. Мусор не убирали даже возле школ. Вы представьте: люди идут, дети тем более — вдыхают эту грязь. Меня всегда это возмущало. Я обращалась куда только можно: в СМИ, к нашим чиновникам. Сказать, что мусор убирали сразу — нет. Да, делали, но чтобы мусор убрали, должно было пройти очень много времени. Как-то серьёзно к этому вопросу нужно отнестись».

Эксперты отмечают: переполненные урны — одна из главных причин распространения болезней, появления крыс и других вредителей. Загрязняется не только почва, но и атмосферный воздух. Специалисты настаивают — необходима полная модернизация системы.

Эколог Азамат Аяйбергенов подчёркивает: если мы хотим видеть новые мусоровозы, современные контейнеры и систему онлайн-мониторинга вывоза отходов, тарифы, возможно, вырастут. При этом важно не допустить резкого повышения и решить вопрос с неплательщиками.

Азамат Аяйбергенов, эколог: «В первую очередь, насколько я знаю, город Шымкент уже посетили инвесторы. Вместе с местным исполнительным органом — акиматом — эту проблему в ближайшем будущем решат. Но важно понимать: сейчас у нас изношенная техника, нужны финансовые средства и инвестиции. Неплательщиков коммунальных услуг много. Полигон уже заполнен более чем на 90%, отсутствует сортировочная линия. Все эти моменты должен развивать новый инвестор. Более того, если мы хотим видеть новые мусоровозы, контейнеры, информационную систему, которая будет в режиме онлайн отслеживать вывоз отходов — тариф, возможно, вырастет. Будем надеяться, что этот вопрос решится в ближайшее время».

Ещё одна немаловажная проблема — рост тарифов за вывоз мусора. Однако после слов эксперта возникает закономерный вопрос: почему, как отмечает Людмила Антропова, тарифы выросли, а система так и не изменилась?

Власти объясняют повышение задолженностью за прошлые месяцы, но подтверждений этому нет. На собрании, которое накануне прошло на одной из городских площадей, жителям пообещали пересчитать оплату и вернуть переплаченные суммы. Тем не менее, официальных комментариев от коммунальных служб и ответственных структур нам получить не удалось. Почему — остаётся только догадываться.