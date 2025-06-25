Жители Шымкента требуют обустроить безопасный переход рядом со стройкой

В Шымкенте, в районе улицы Койгелды батыра, жители жалуются на отсутствие пешеходного перехода рядом со строящимся мостом. Из-за ремонтных работ людям приходится ежедневно преодолевать несколько километров пешком, в том числе по железнодорожным путям и оврагам. Общественный транспорт ходит реже, а безопасной альтернативы пока нет.

Ремонт моста, соединяющего улицы Койгелды батыра и Акназар хана, стал для местных жителей ежедневным испытанием. Вместо временного прохода — овраг, железная дорога и крутые склоны. Без пешеходной дорожки людям приходится искать рискованные обходные пути.

Жакыпбек Трабеков, житель города: «Один опорный столб они снимают по десять дней. С такими темпами стройка затянется надолго. А детям в школу идти как? Мост — в дырах, безопасного перехода нет».

— Возьмите пару килограммов картошки и попробуйте пройти. Я — инвалид. У меня скачет давление. Такси стоит больше двух тысяч тенге. Не у всех есть выбор.

Обойти стройку вдоль дороги невозможно — между гаражами, говорят местные, собираются люди в нетрезвом виде. Это пугает взрослых и особенно — родителей.

— Надо идти в баню, в магазин, в школу, к врачу. После пяти вечера в магазине уже и хлеба нет. Детей боимся отпускать — всё вокруг в алкоголиках. Через гаражи пройти невозможно.

Берик Мырзабеков, житель города: «Мой сын шёл с кружка и на него напал парень, потребовал телефон. Ребёнок отдал. Когда тот снова потребовал — ударил его по голове. Мы пошли искать — не нашли».

По словам жителей, на стройплощадке не соблюдаются элементарные правила безопасности: ограждений нет, рабочие часто без спецодежды, технику размещают вплотную к тропам. Жители спускаются в овраг и идут по железной дороге — других вариантов нет.

«На участке железнодорожного перехода между улицами Койгелды батыра и Акназар хана в городе Шымкент проводится капитальный ремонт. Установлены информационные таблички и схема объезда. Вдоль маршрута предусмотрено строительство пешеходной дорожки. Также для удобства жителей организован маршрут общественного транспорта, объезжающий строительную зону», — комментируют ситуацию в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Однако это не единственная претензия жителей. В районе жалуются и на нерегулярный вывоз мусора.

— Люди живут, как будто не народ, а сброд какой-то. Mycop не вывозят с Курбан айта. Мы что, не люди? Аким района в курсе. Я хочу обратиться к акиму города. Послушайте народ! Мы кричим, но нас не слышат. Машина сломалась. Сами с невесткой в масках убирали кишки, кожу после жертвоприношений.

— Сейчас оформляются документы. Пришла большая компания по сбору мусора при поддержке акима. Машина сломалась — техническая неисправность. Поэтому сбились с графика. Но теперь всё будет чисто.

Пока съёмочная группа находилась на месте, мусор действительно вывезли. Но это, по мнению жителей, лишь одна из многих проблем.

— Летом тут сидим, отдыхаем. Молодёжь приходит, шарит в кустах, ищет закладки. Я даже сфоткала, передал номер машины. Но, никакой реакции. Вся улица исписана. Говорят, это «точка». Я жгу всё, вызываю 102, а они только участкового присылают. Вот и вся реакция.

Жители улицы Койгелды батыра просят не много — безопасный проход, чистоту и внимание к вопросам безопасности. Но, по их словам, пока все обращения будто в пустоту. Люди надеются, что их услышат хотя бы теперь.