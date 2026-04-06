Новый экологический проект запущен в Шымкенте

Раздельный сбор мусора постепенно внедряют в Шымкенте, во дворах и вдоль улиц планируют установить вот такие специальные контейнеры для бумаги полиэтилена и стекла. Специалисты уверены такая система поможет сократить количество отходов и сделать наш город чище

Современное решение уже пришлось по душе местным жителям, на момент установки контейнеров большинство горожан положительно отнеслись к инициативе. Жительница микрорайона «Отырар», Гульмайра Зайнуллина, считает, что таким образом горожане будут ответственно подходить как к покупкам, так и к экологии.

«Я за, потому что это уже давно практикуется в европейских странах. Смотрю и думаю, что это удобно. В Японии, например, мне нравится, в Корее — повсюду. Думаю, молодежь и маленькое поколение, пока растут, тоже перевоспитается, и мы постепенно движемся к хорошим, стандартам», говорит жительница Шымкента Гульмира Зануллина.

С реализацией пилотного проекта по установке современной наземной контейнерной площадки закрытого типа, в ходе рабочего процесса ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков.

Для обеспечения соблюдения правил сортировки предусмотрен специальный пункт, где будет находиться ответственный сотрудник осуществляющий контроль за процессом.

На площадке установлено пять контейнеров для смешанных отходов и ещё три для раздельно собираемых фракций. Проект реализуется за счет частных инвестиций. В рамках первого этапа планируется установить порядка 100 аналогичных контейнерных площадок.