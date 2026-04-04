В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов

В Шымкенте продолжается работа по улучшению экологической ситуации и развитию системы переработки отходов. В городе внедряются современные решения, направленные на формирование у жителей культуры раздельного сбора бытового мусора.

В ходе рабочей поездки аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с реализацией пилотного проекта по установке современной наземной контейнерной площадки закрытого типа в микрорайоне «Отырар».

Новый объект предназначен для раздельного сбора твердых бытовых отходов и оснащен контейнерами различного назначения.

На площадке размещены пять контейнеров для смешанных отходов и три контейнера для раздельно собираемых фракций.

Для соблюдения правил сортировки предусмотрен специальный пункт контроля. За процессом будет следить ответственный сотрудник.

Проект реализуется за счет частных инвестиций. На первом этапе планируется установить около 100 подобных контейнерных площадок. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие районы города.

Это позволит выстроить системную работу по раздельному сбору и последующей переработке отходов.