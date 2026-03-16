В Туркестанской области снизили тарифы на вывоз мусора после проверки прокуратуры

Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области выявила нарушения при расчёте тарифов на сбор твердых бытовых отходов в регионе.

«В ходе анализа установлено, что местными исполнительными органами необоснованно взимались платежи за сортировку и переработку твердых бытовых отходов, несмотря на то, что соответствующие работы фактически не выполнялись и полномочий на их выполнение не имелось», — сообщили в прокуратуре.

По результатам прокурорского надзора в восьми районах области — Туркестане, Шардаре, Мактааральском, Тюлькубасском, Казыгуртском, Келесском, Отрарском и Толебийском — из тарифов исключены услуги по сортировке и переработке отходов, что позволило снизить стоимость услуг для населения.

Также ранее оплаченные суммы были зачтены в последующие платежные периоды, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, должностные лица акиматов 11 районов привлечены к административной ответственности за то, что не организовали оказание услуг по сбору отходов через обязательный конкурс.

«На них наложены штрафы по части 1 статьи 163 КоАП РК, всего в доход государства взыскано 5,4 млн тенге», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время право на оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов предоставляется исключительно по итогам конкурсных процедур.