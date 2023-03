Магазин редких книг открылся в Шымкенте

В Шымкенте открыли новый книжный магазин Be better. На полках книжного пространства каждый житель города сможет найти то, что обязательно захочет прочесть, а консультанты, в случае необходимости, всегда помогут с выбором.

Вe better напрямую сотрудничает с крупнейшими издательскими домами, что позволяет доставать уникальные издания по самым доступным ценам, отмечают владельцы магазина.

Фантастика, романы, детективы, детская и научная литература – книги, охватывающие период от Сунь Цзы до Стивена Хокинга – вот неполный список того, что можно найти в новом книжном магазине Be better. Основатель букспейса Акерке Сембиева говорит, идея открытия подобного заведения зародилась несколько лет назад — хотелось организовать площадку, где любители книг могли бы делиться интересами, обсуждать новинки и развиваться.

«В первую очередь, наше пространство отличается тем, что мы создаем комфортные условия. Взять любимую книгу, присесть, познакомиться с ней, пролистать страницы, приятно провести время, у нас есть уголок кафетерия, где можно попить хорошее итальянское кофе с десертами», — говорит Акерке.

«На самом деле, большой книжный ассортимент, честно говоря, я теряюсь, здесь и фантастика, и художественная литература, то есть на любой вкус и цвет, каждый найдет здесь книгу, которую захочет прочитать»;

«Очень люблю триллеры читать, потому что всегда есть развязка какая-то интересная, по работе много читаю психологию, очень много о нейрогенезе, новые учебники, и через Be better, мы можем заказывать эти книги напрямую через поставщиков, и это будут самые последние выпуски – в науке это очень важно», — отмечают гости книжного магазина.

Для многих посетителей магазина, книги – неотъемлемая часть жизни, а благодаря Be better у них появилась возможность заказывать новейшие издания у поставщиков.

«Читатель для нас не клиент, читатель для нас — это гость, который хочет открыть для себя что-то новое. Что сказано в нашем названии Be better, что означает становиться лучше с каждым днём», — говорят основатели магазина.

Be better помогает и тем, кто давно хотел начать читать книги в оригинале на английском языке. Магазин напрямую сотрудничает с крупнейшими зарубежными и отечественными издательскими домами, что позволяет предлагать книги своим посетителям по самым доступным ценам.

«Наши партнёры, это гигантский Евразийский Холдинг Эксмо и АСТ, которые работают уже несколько лет подряд, и являются лидером по производству книг. Мы также сотрудничаем с другими издательскими домами, такими как Атамура, Алматы Кітап, Аруна, которые имеют эксклюзивные права на перевод мировых бестселлеров на казахский язык», — заметила основатель Be better Акерке Сембиева.

Сейчас в магазине Be better доступно 7000 мировых и отечественных произведений, некоторые из них вряд ли удастся найти на сторонних площадках. Если вы в поисках редкого издания, достаточно оставить заявку в Be better, и администрация магазина постарается помочь найти то, что вы давно искали.

Телефон: 8705 332 83 62

Адрес: Кунаева, 79.

Инстаграм: @be_better_book_cafe