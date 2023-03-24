Квартирант фасовал наркотики в съемном жилье и распространял по городу

Полицейские Шымкента задержали 27-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков.

Злоумышленника поймали с поличным в одном из дворов многоквартирного жилого дома. С собой у него были 25 свёртков наркотических средств.

Как выяснилось, парень живет на съемной квартире. Именно там он организовал мини- нарколабораторию. Там он фасовал и аккуратно распределял дозы белого порошка, а затем занимался реализацией. На квартире также полицейские нашли еще свертки наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемый в изоляторе временного содержания. Ему грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.