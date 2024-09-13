Экстренный вызов: что случилось за неделю с 9 по 13 сентября

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Самые громкие события этой недели:

— Приговорили к трем годам тюрьмы: мужчина нанес ножевое ранение супруге и попал за решетку;

— Воспитывала не по-детски: скандал в дошкольном учреждении обернулся для педагога банальным увольнением;

— Не дом, а зоопарк, со львом и экзотическими хищными птицами, попал в поле зрения полицейских.

Пьянство за рулём, езда по встречной, превышение скорости. Где точно никогда нельзя терять осторожность — так это на дороге. Каждый год в нашей стране аварии уносят десятки тысяч жизней.

Как показывают исследования, все правила дорожного движения соблюдает лишь каждый седьмой автолюбитель. И никто не знает, когда закончится война, которую мы на дорогах ведем сами с собой.

Взять, к примеру, некоторых автоблогеров, которые ради лайков намеренно нарушают правила и подвергают опасности жизни других.

Патрульные обращаются ко всем участникам дорожного движения: о неадекватных водителях нужно сообщать в полицию. Это спасет чью-то жизнь.

Тотальными дорожными рейдами охвачен Шымкент. Инспекторы говорят: нарушители не ускользнут, патрули окажутся повсюду для пресечения нарушений правил дорожного движения и других противоправных действий. Полицейские останавливают каждую «подозрительную» машину, проверяют водительские удостоверения, наличие оружия и наркотиков, выявляют нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей, не соответствующих нормам светопропускаемости стекол. Проблема тонировки стала серьезным вызовом для дорожной безопасности.

«На сегодняшний день многие водители сознательно используют тонированные лобовые и передние боковые стёкла, несмотря на существующие запреты. Это не только создает угрозу для безопасности дорожного движения, но и зачастую используется для скрытия других правонарушений, таких как перевозка запрещенных предметов и веществ», — заявляют полицейские.

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Рейд в Шымкенте направлен и на выявление нетрезвых водителей за рулем.

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«В выходные дни автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде», — предупредили в полиции Шымкента.

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Цель профилактических мероприятий — не только снизить количество правонарушений, но и повысить культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения.

Volkswagen, объятый пламенем, на полном ходу врезался в «Дэу» в Шымкенте, на улице Толеметова. Volkswagen Bus загорелся во время движения, возле многоэтажного жилого комплекса. Водитель не смог остановить машину и выскочил практически на ходу. Горящая машина столкнулась с оказавшимся рядом автомобилем марки «Дэу Джентра», после столкновения и этот автомобиль моментально охватило пламя. В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, у «Дэу» выгорела задняя часть автомобиля. В тушении огня были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

С начала года в Шымкенте загорелись 43 автомобиля. 29 легковых, 14 грузовиков и автобусов. К счастью, обошлось без жертв.

Автомобиль, от которого остался только железный каркас, загорелся две недели назад. По словам спасателей, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Нурсултан Ашим, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Абайского района: «Сейчас в городе проводится акция «Остерегайтесь огня». В рамках акции мы разъясняем жителям города, автовладельцам меры по предупреждению пожаров на авто. Цель мероприятия – сформировать алгоритм реагирования на возгорания в автомобилях. Чтобы люди знали что делать в таких случаях».

В рамках акции спасатели совместно с сотрудниками полиции провели рейд. В ходе которого проверили автомобили с газовым оборудованием, есть ли у автовладельцев этих машин средства пожаротушения.

Алиби Байысбаев, житель г. Шымкента: «Бывает, что в машине пахнет газом. Тогда я останавливаюсь и проверяю, есть ли утечка. Чтобы ничего не произошло».

Автовладельцам разъяснили алгоритм действий при возникновении огня. А также раздали листовки напоминающие о пожарной безопасности.

Полицейские выявили водителей с общей задолженностью в 6 миллионов тенге. Так сотрудники патрульной полиции через программу “Қорғау” остановили одного из должников — водителя автомобиля «ВАЗ-2107» на трассе Жетысай-Сарыагаш. При проверке выяснилось, что водитель задолжал по кредитам и штрафам более четырех миллионов тенге.

Пресс-служба ДП Туркестанской области: «Также программа “Қорғау” подала еще один сигнал об остановке автомобиля Opel Vectra, водитель которой не оплатил задолженность на сумму более одного миллиона тенге. Автомобили водворены на штрафстоянку. Полицейские Туркестанской области еще раз призывают автолюбителей вовремя оплачивать задолженности и не нарушать правила дорожного движения».

Нетрезвого водителя лишили водительских прав в Туркестанской области. Полицейские Сауранского района заметили на одной из улиц водителя автомашины марки «Дэо Matiz», не пристегнувшего ремень безопасности. Его вождение вызвало подозрение. Полицейские последовали за автомобилем и остановили водителя. Оказалось, что 58-летний местный житель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Его отправили в изолятор на 15 суток и лишили прав управления транспортным средством на семь лет.

Вместо спокойной старости он выбрал тюремный срок. За нанесение ножевого ранения супруге, дебошира приговорили к трем годам колонии.

Все произошло в пьяном угаре: перебрав с алкоголем, мужчина схватился за нож.

Врачам удалось спасти пострадавшую, благо соседи вовремя вызвали скорую.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента: «Оба не работают. Подсудимому 64 года, пенсионер. После полного признания вины суд вынес минимальный приговор. Несмотря на то, что он родился в Южно-Казахстанской области, последние 10 лет он является гражданином России. Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма в качестве дополнительного наказания. Лечиться он будет в тюрьме, где есть соответствующие врачи. Принудительное лечение продлится шесть месяцев».

Воспитатель грубо обращалась с ребенком в детском саду. На скандал в Шымкенте отреагировала детский омбудсмен. Отец ребенка, которого избили в детском саду, обратился в службу «111», где принимают обращения по всем вопросам, связанным с защитой прав детей, семьи и женщин. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Динара Закиева, уполномоченная по правам ребенка в Казахстане: «По данному факту отработали с управлением образования города и департаментом полиции. Дело заведено, в настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы».

Видеозапись, на которой воспитатель издевается над ребенком появилась в социальных сетях. На кадрах: женщина швыряет на пол с кровати спящую девочку. Затем она берёт её за ногу и тянет ребёнка по полу. В пресс-службе комитета по охране прав детей сообщили, что воспитателя уволили.

Пресс-служба ДП г. Шымкента: «По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции города Шымкента. Полиция отмечает, что любая форма насилия в отношении детей недопустима и правонарушитель в обязательном порядке понесет наказание в рамках закона».

Зоопарк во дворе: льва и хищных птиц изъяли у жителя Сарыагашского района. Сотрудники УБОП областного департамента полиции выявили факт незаконного обращения с редкими видами животных. Оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.

Гульнар Абдужаппарова, официальный представитель ДП Туркестанской области: «Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента. По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела».

Количество ложных сообщений об актах терроризма увеличилось в Казахстане. С начала года полицейские возбудили 168 уголовных дел. Задержано больше 30 человек, почти половина из них – дети. В МВД обеспокоены ситуацией и напоминают, что за лжетерроризм грозит уголовная ответственность, причём подпадают по неё даже подростки старше 14 лет. Если ребёнок младше, то нести ответственность за его проступки будут родители. Штраф серьезный — до 18 миллионов тенге.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК: «Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет».

Министерство внутренних дел обратилось к родителям. С начала года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков. Есть случаи, когда закладчиками становятся подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми. Сотрудники полиции проводят праворазъяснительную работу во всех учебных заведениях. С начала года проведено 9738 различных профилактических мероприятий с охватом 725 тысяч лиц.

«В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей. Но полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия.

В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков», — обращаются полицейские.

Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска.

«Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, служит большое количество денег, дорогие покупки. Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне и мессенджерах появились метки с геолокацией, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах, распределительных будок, записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайт или набором цифр, а также свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами», — говорят сотрудники полиции.

Уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16, а по отдельным составам преступлений – с 14 лет.

Дети чаще стали выпадать из окон — 144 ребенка за полгода! Некоторые из них отделались небольшими травмами, но большинство получили серьезные увечья. Некоторые, от полученных травм скончались. В Шымкенте из окон выпали шестеро детей. Спасатели говорят, родители оставляют детей без присмотра, в надежде, что всё обойдется. А зря…

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента: «С начала года из окон выпали шестеро детей, 5 получили различные травмы, один ребенок скончался. В прошлом году из окон выпали также шестеро детей. Трое скончались, трое получили различные травмы».

На прошлой неделе в Шымкенте из окна выпал трехлетний ребенок. Мальчик выжил, но при падении с 4 этажа получил серьезную черепно-мозговую травму.

Тансык Абдуллаев, заведующий отделением нейрохирургии: «Ребенок выпал из окна четвертого этажа. Дежурные врачи сразу положили ребенка в реанимацию и провели полную диагностику. У ребенка диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сейчас его перевели в палату нейрохирургического отделения. 9 сентября его перевели на амбулаторное лечение».

В основном из Окон выпадают дети — от двух до пяти лет. Как рассказывают медики, поступают они с переломами, тяжелыми травмами внутренних органов и головного мозга. В этом году в стране ужесточили ответственность в отношении родителей, которые оставляют детей без присмотра. Если с малышом в это время произойдет инцидент, мама и папа будут нести ответственность перед законом.

Нурсулу Бауыржанкызы, старший инспектор: «В административном кодексе есть статьи, которые ужесточили в этом году. Если родители оставляют детей в опасности то им может грозить ответственность К примеру если взрослые оставили ребенка дома одного, или малыш выпал из окна, а также если ребенка оставили одного в машине. Мы призываем родителей ответственно относиться к детям».

Правоохранители призывают быть бдительными. И соблюдать несколько простых правил, чтобы сохранить жизнь ребенка:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок находится под присмотром.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых, никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и приблизиться к открытому окну.

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона, впоследствии, действуя подобным образом, он может выпасть из окна.

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД ликвидировали четыре колл-центра. Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 казахстанцев. Они совершили свыше 2-ух тысяч звонков за границу: США, Иран, Малайзию и Китай.

«В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт. В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются», — рассказали в полиции.

В МВД призывают быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников:

— Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы “безопасный” счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket. Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности.

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