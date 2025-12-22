Иногородние наркокурьеры задержаны с поличным в Шымкенте

В Шымкенте полицейские задержали наркокурьеров, занимавшихся распространением запрещённых веществ через закладки.

19 декабря в ходе оперативных мероприятий была задержана жительница Алматы. При личном досмотре у неё обнаружили 20 свёртков с наркотиками. Ещё 80 свёртков с психотропными веществами полицейские нашли в гостинице, где подозреваемая временно проживала. Общий вес изъятых веществ превысил 200 граммов.

Кроме того, в городе задержан житель Астаны, который размещал наркотические закладки вблизи жилых домов.

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия.

В полиции напомнили, что сбыт наркотических средств относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает строгую уголовную ответственность.