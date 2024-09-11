Экстренный вызов 11 сентября: происшествия в Шымкенте

Зоопарк во дворе: льва и хищных птиц изъяли у жителя Сарыагашского района. Сотрудники УБОП областного департамента полиции выявили факт незаконного обращения с редкими видами животных. Оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.

Гульнар Абдужаппарова, официальный представитель ДП Туркестанской области: «Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента. По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела».

Сухостой загорелся в ауле Алтынтобе в Казыгуртском районе. Столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Пожарные сняли угрозу распространения огня на жилые дома и ликвидировали пожар

Министерство внутренних дел обратилось к родителям. За восемь месяцев полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков. Есть случаи, когда закладчиками становятся подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми. Сотрудники полиции проводят праворазъяснительную работу во всех учебных заведениях. С начала года проведено 9738 различных профилактических мероприятий с охватом 725 тысяч лиц.

— В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей. Но полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков.

Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска.

«Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, служит большое количество денег, дорогие покупки. Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне и мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах, распределительных будок, записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайт или набором цифр, а также свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами», — предупреждают сотрудники правоохранительных органов.

Уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16, а по отдельным составам преступлений – с 14 лет.

Житель Туркестанской области промышлял кражами сотовых телефонов прихожан мечети в Шымкенте. Полицейские задержали его с поличным после очередного похищения чужого имущества. За сутки мужчина обокрал двух горожан и обманом присвоил мобильник мальчика. Стражи порядка вернули телефоны владельцам. В отношении задержанного проводится расследование.

Департамент полиции г. Шымкента: «Оперативниками управления полиции Аль-Фарабийского района подозреваемый установлен и задержан с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ. Оказалось, что мужчина был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. В настоящее время он находится под стражей. За неоднократное хищение чужого имущества ему грозит до 7 лет лишения свободы»

Сотрудники полиции отмечают, что подобные кражи совершаются в местах скопления людей: на рынках, в торговых центрах, автобусах. И предупреждают граждан: чтобы избежать хищения ценных вещей, необходимо класть их во внутренние карманы. А если они находятся в сумке, то не упускать ее из виду.