Очистное сооружение за 300 млн тенге не может справится с отходами

Проблемный вопрос с канализацией в Тюлькубасском районе не решается много лет, передает корреспондент OTYRAR.

Аким поселка Састобе считает, что построенная в ауле новая система не справляется со своей задачей, а деньги, тем временем, уже потрачены. Назначенный глава сельского округа уверяет: это грозит экологическим бедствием.

Жители боятся, что от зловонного запаха в поселке Састобе избавятся нескоро. По крайней мере, строительство нового очистного сооружения с застарелой проблемой не справляется.

«В соответствии нормативов, на этой станции должна быть система, которая упаковывает ТБО, сушить и вывозиться. На сегодняшний день эти работы не ведутся. Потому как, в связи с недоброкачественными работами строение дало осадку. Внутри системы все полетело», — говорит Аскар Айдарбеков аким поселка Састобе.

Аким поселка заверил, что на новую станцию потратили больше 300 миллионов тенге. На всю мощь она так и не заработала.

«Вы видите что здесь твориться. Когда только построили тут был асфальт, после все пришло практически негодность. Это все не стоит 300 млн.тенге. Сегодня Састобе не вывозит проблему канализационной системы. Прямой все качается в искусственное сооружение, все отходы идут туда. Вся моча и канализационные отходы идет в озеро искусственное — без очистки»,— говорит Аскар Айдарбеков аким поселка Састобе.

В районном акимате на компанию, отвечающую за коммуникации, обрушился шквал критики. Подрядчика обещают наказать, но прежде заставят все недочеты исправить.

«Да, я в курсе этой ситуации. Как суд завершится и решение вынесут, ситуацию исправят», — говорит Нурлан Байгут аким Тюлькубасского района.

Цивилизованную систему канализационных очистных сооружений жители поселка Састобе ждут много лет. Люди переживают что могут стать причиной вспышки инфекционных заболеваний или даже возникновения эпидемий среди населения.