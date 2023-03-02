«Письма себе юной» написали жительницы Шымкента

«Очень бы посоветовала себе юной учить иностранные языки. С возрастом понимаешь, что для их изучения нужно прилагать гораздо больше усилий и времени. Еще сказала бы себе: проводи больше времени за разговорами со своими бабушками. Каждый человек должен знать о своих корнях, сейчас и рада бы их порасспросить, а уже некого, увы…» – Алла.

«Продолжать учебу, совершенствовать знания, больше внимания и любви уделять родителям, бабушкам и дедушкам. Это основное», – Людмила.

«Дорогая Фарида! Ты еще так молода. Ты не представляешь, как прекрасна молодость. Поверь, не стоит переживать. Жизнь – она такая короткая. Не надо тратить ее на переживания, какие-то разборки, накопление лишних обид. Живи своей жизнью! Будь счастлива! Все эти проблемы и переживания были и в первом веке, и во втором, и в XX. Во все времена были разбойники, убийцы, были и воры, было и невнимание. Это неискоренимо… Так сильно за это не переживай. Будь большой умничкой. Живи счастливо. Живи в позитиве, люби людей, окружающих, близких. Желаю тебе добра. Это добро тебе вернется в стократном размере!» – Фарида О.

«Сейчас с высоты прожитого времени думаю, что очень мало знала своих родителей. Надо было побольше с ними общаться, но в юности хотелось другого», – Лидия.

«Будь уверенней в себе, умей расставлять границы в отношениях с людьми с недостатком воспитания. Ни в коем случае не отказывайся от поступающих предложений участвовать в различных конкурсах. Посещай репетиции студенческого театра при ТашГУ, куда ты пройдешь по конкурсу. Или окончи институт легкой промышленности», – Гульнара.

«Слушайся родителей! Услышь их! Обдумывай каждый свой шаг… Найди свое место… Помни папины слова: «Сзади – не отставать, вперед – не забегать и в середине – не мешаться», – Лолита.

«Люби себя, любимую!» – Валентина.

«Будь, не взирая на все жизненные перипетии. Будь благодарна за все, что ВСЕВЫШНИЙ дает тебе на твоем пути через людей, красоту. ОН через все это говорит тебе: «Я ЛЮБЛЮ тебя!» Знай, что неблагодарные люди отказываются от божественной ЛЮБВИ!» – Татьяна.

«Мне нечего сказать себе юной. Полжизни я думала, что учителя и родители не разглядели и растоптали мою первую любовь. Но спустя 30 лет я его встретила и поняла, что там не за что было любить. Знай, нельзя выходить замуж без любви, просто потому, что уже надо. Все равно у тебя должны быть чувства. Нельзя ни на кого обижаться. Все зависит только от тебя самой», – Марина.

«Не принимай решений, пока хорошо не обдумаешь их. Наслаждаться каждым мгновением с родителями!» – Нина.

«Оставайся такой, какая ты есть», – Наталья Б.

«Не будь чересчур обязательной и заботливой. Что в семье, что в школе, что в классе…» – Роза.

«Ни в коем случае не огорчай родителей, береги их! По возможности не посвящай их в свои, пусть даже очень серьезные проблемы… Иди на компромиссы…» – Юля К.

«Будь умнее, дорогая!» – Салтанат.

«Ну в кого ты такая доверчивая, девочка?! Учись поскорее отличать проходимцев от настоящих людей. У тебя просто талант собирать их в кучу. Пни первого же, да со всей силы, чтоб остальным неповадно было! Ах сколько же ты шишек набьешь, пока повзрослеешь… Не плачь, все равно ты классная, и встреча с тобой для одного парня вскоре станет наградой!» – Лена.

«Стань поскорее женственной. Не слушай отца, который говорит тебе: «Ты без меня никто!» Учись, учись и учись. Не разбрасывайся по мелочам, не кидайся на все науки сразу, определи для себя одну колею и иди по ней. Стань профессионалом в одном деле, а не дилетантом в ста! У тебя все получится. Я это знаю», – Балжан.

«Любочка, дорогая! Не отступай от своей мечты: хочешь стать врачом, да еще хирургом, так стань им! Не слушай своих глупых одноклассниц. Они не авторитет для тебя, тем более что ни одна из них не поступит в институт. Живи и радуйся! Тебе в жизни встретится много хороших людей. И ты будешь счастлива. Смелее – к мечте!» – Любовь, экономист.

«Дорогая Нина! Мой главный совет тебе: поскорее уезжай из своего колхоза на учебу! Учись, добивайся успехов в работе. Это единственный шанс выбиться в люди. Трудись, дерзай, не ленись, и все у тебя будет! Помогай ближним, умей радоваться жизни. Все у тебя получится», – Нина Федоровна.

«В той атмосфере, где я росла, было очень много того, с чем в детском возрасте лучше не сталкиваться. Мы жили в бараке на «стекляшке» возле парка Победы. Там жили семьи строителей, много пьющих. Наверное, я посоветовала бы себе быть поскромнее, побольше бы кротости. Не быть злой, не рисковать попусту. Я бы очень сама себе посоветовала найти, прочитать и постараться понять Библию.

У нас на собрания ходят люди, у которых третье или четвертое поколение верующих в семье. Я им даже завидую, что они росли в атмосфере, где была порядочность, была такая жизнь… Они жили, честно, спокойно, уравновешенно. Они знали истину. Когда знаешь истину, знаешь, как себя вести, знаешь, что за это тебе будет, скажем, за непослушание, ты будешь получать от жизни, много легче жить, если знаешь истину. А я ж ее не знала, кто меня учил? Никто. Мама очень красивая, но безграмотная. Отец пил. Окружение – оторвы. Как вспомню… Хотелось бы спокойной, уравновешенной, размеренной жизни в семье, в которой бы меня любили, объясняли, что к чему, как говорится, рассказывали бы про то, что такое хорошо и что такое плохо. Вспоминая те годы, будь у меня такая возможность, я многое бы повернула назад…» – Света С.

«Не будь наивной, дорогая!» – Ольга С.

«Уверенность в себе чуть больше воспитывай, Танечка! И усидчивости… А в целом все у тебя будет хорошо!» – Татьяна П.

«Береги зубы смолоду! Честь дешевле восстановить», – Ольга П.

«Асенька, цени время, цени жизнь – она такая короткая. В юности кажется, что у тебя еще есть чистовик. И ты еще сможешь свою жизнь переписать набело. К сожалению, этого не случится.

Не будь столь категоричной. У тебя сейчас юношеский максимализм порой зашкаливает. Жизнь – это не только черное и белое, есть в ней и полутона. Со временем ты поймешь, что надо давать людям шанс на исправление.

Не будь слишком уж прямолинейной и категоричной на ваших комсомольских и производственных собраниях. Принципы принципами, но людей и жалеть надо. Ты же не можешь знать всех обстоятельств случившегося. Будь милосерднее, как ты это умеешь. А в остальном ты все делаешь правильно. Люби папу и маму, они у тебя замечательные», – Асия.

«Больше времени уделяй учебе и языкам!» – Рая.

«Дорогая Мадиночка! Запомни, что надо очень бережно относиться к своему здоровью. Не будь двужильной, не берись за всю домашнюю работу. Научись отдыхать, чередовать нагрузки. Приучи домашних брать часть забот на себя, иначе тебя надолго не хватит. Балуй себя хотя бы изредка. Отбрось жертвенность, не экономь на себе. Делай себе милые презенты, хотя бы раз в год!» – твоя Мадина.

«Моя дорогая девочка! Как же я тебя люблю! Как мне хочется оградить тебя от нужды, черствости и грубости. Как же хочется одеть тебя в более достойные наряды, чем ты сейчас носишь, обустроить для тебя и родных более уютное жилье… Все это будет у вас, но гораздо позднее. Надо просто потерпеть.

Советую тебе быть поразборчивее в друзьях. Далеко не каждый из них стоит твоего мизинца. Общайся с умными, порядочными, грамотными людьми. Не бросай занятий в художественной студии. Обращай внимание на свое здоровье. Цени верных друзей. И главное – не обесценивай себя! Умей видеть ситуацию на два, а лучше на четыре шага вперед», – Зауре.

«Дорогая моя Верочка! Я так хочу оградить тебя от неправильного выбора спутника жизни. Нет! Лучше так: не торопись рано выходить замуж. Ты никуда не опоздаешь. Сначала удели внимание учебе, потом – карьере, деловым связям. Добейся достойного заработка. Будь более критична в выборе спутника жизни. Не выходи за первого встречного! Повыбирай, никуда они не денутся. А если и денутся, то не беда!

Меньше жертвенности в облике, в образе жизни. У нас в роду наседок не было. На мужа не надейся, надейся только на себя!» – Вера.

«Береги и цени драгоценное время, не трать его попусту. Ищи общения с позитивными, духовно развивающимися людьми. Больше времени проводи с семьей, родителями, заботься о них, благодари их и чаще говори им о том, как сильно их любишь. Уделяй больше внимания отношениям с родственниками.

Ставь цели и верь в свои способности. Изучай иностранные языки, знай казахский – язык страны, где ты родилась и живешь.

Развивай в себе женские качества – умиротворение, благодарность, терпение, нежность.

Занимайся своим здоровьем – правильным питанием, йогой, танцами, соблюдай режим дня», – Ирина У.

«Не делай ошибок, которые невозможно потом исправить», – Ольга Б.

«Старайся, чтобы тебя окружали хорошие люди, больше оптимизма! Пусть не потухает любовь к жизни», – Любовь А.

«Здравствуй, Наташа! Вот прозвенел последний звонок, пройдены школьные экзамены. Перед тобой открывается дорога в большую жизнь. Профессию ты уже выбрала благодаря замечательной учительнице химии Нине Семеновне Вечкановой. Реализуй свои творческие и профессиональные задачи, мечты. Знай, что они имеют свойство сбываться.

Иди в новую жизнь с Богом. Он будет твоим проводником, защитой и поддержкой. Знай, что ты будешь Его слышать голосом твоей совести. Совесть будет, как будильник, указывать тебе на твои ошибки. Знай, что Бог дает испытания человеку в меру его сил. В трудные жизненные обстоятельства на Него можно положиться и попросить Его о помощи.

Бог всегда рядом с каждым из нас. Он знает, что для нас полезно, что и когда нам послать и от чего уберечь. Доверь Ему свою жизнь и жизнь своих близких, и все у тебя сложится — и карьера, и семья. Будь терпимее к окружающим тебя людям, умей прощать и любить их. Не бойся падать или спотыкаться! Вставай и иди дальше!» – Наталья А.