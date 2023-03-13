Победителей «Оскар» 2023 объявили в Лос-Анджелесе

В театре Dolby в Лос-Анджелеса прошла 95 церемония вручения Оскара.

В этот раз обошлось без драк и красной дорожки. Организаторы решили постелить дорожку цвета шампанского, а ведущим стал Джимми Киммел.

Главным музыкальным гостем премии стала Рианна, которая выступила с песней «Lift me up» написанной для второй части «Черная пантера: Ваканда навеки».

Кроме того, Мишел Йео стала первой южно-азиатской актрисой, которая получила статуэтку как «Лучшая актриса» за фильм «Все везде и сразу»

К слову фильм получил практически все главные номинации и был тепло принят как и критиками так и публикой.

Список победителей:

— Лучший фильм — фильм «Все везде и сразу».

— Лучший режиссер — фильм «Все везде и сразу» — режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт.

— Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, «Кит».

— Лучшая женская роль — Мишель Йео, «Все везде и сразу».

— Лучший фильм на иностранном языке — «На Западном фронте без перемен» (Германия).

— Лучший оригинальный сценарий — фильм «Все везде и сразу» (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

— Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо».

— Лучший монтаж — фильм «Все везде и сразу».

— Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу».

— Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу».

— Лучший игровой короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски».

— Лучшая операторская работа — фильм «На Западном фронте без перемен», Джеймс Френд.

— Лучший грим и прически — фильм «Кит».

— Лучшие костюмы — фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки», художник по костюмам Рут Картер.

— Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов».

— Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, Крот, Лиса и Конь».

— Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен».

— Лучший оригинальный саундтрек — «На Западном фронте без перемен», композитор Фолькер Бертельманн.

— Лучшие визуальные эффекты — фильм «Аватар: путь воды».

— Лучший адаптированный сценарий — фильм «Говорят женщины» (режиссер Сара Полли).

— Лучший звук — фильм «Топ Ган: Мэверик».

— Лучшая песня — «Naatu Naatu» из фильма «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия).