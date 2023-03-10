Самоубийца рассказал почему решился спрыгнуть с моста

На откровенный разговор с журналистами, мужчина, который два дня назад пытался свести счёты с жизнью в Шымкенте, не решился.

По словам врачей, на отчаянный шаг 40-летний мужчина пошёл из-за жизненных трудностей. Говорит: сначала лишился работы, потом семьи и жилья. Изрядно выпив, он забрался на надземный переход и прыгнул. Подоспевшие прохожие смогли смягчить удар.

«Хотел уйти из жизни. Допустим, сейчас без дома остался. Ни дочкам не помочь, ни себе, ни жене. Для родственников стал изгоем короче. Хотел головой прыгнуть, а меня за руки поймали и упал на ноги»,— говорит самоубийца.

По данным врачей, пациент получил серьезные травмы и сутки провел в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелой степени. С пострадавшим работают токсикологи, травматологи и психотерапевты.

Асхат Абдумауленов врач-травматолог ГБ №1 г.Шымкента:

«На скорой помощи в тяжелом состоянии его доставили в нашу больницу 8 марта в 1:50 ночи. Врачи скорой помощи сказали, что он был в алкогольном опьянении и прыгал с высоты шести метров. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела, позвоночника и закрытый перелом костей правой голени. Он был в реанимации целый день, сегодня его перевели в политравматологическое отделение. Сейчас он получает противошоковую терапию и в целом симптоматическое лечение».