Роженицу с гангренозным аппендицитом чудом спасли в Шымкенте

Врачи южного мегаполиса чудом сохранили жизнь 30-летней роженицы, пролежавшей 2 месяца в реанимации.

Нетипичный случай пациентки поставил жизнь малыша и самой женщины под угрозу. В ноябре она попадает в больницу с острой болью в животе. После экстренного удаления гангренозного аппендицита у беременной женщины появились осложнения. У будущей мамы диагностировали двустороннюю пневмонию, хроническую болезнь почек и красную волчанку. Состояние было крайне тяжелое. У койки больной круглосуточно дежурили врачи.

На 24 неделе беременности 2 января у пациентки начались роды. Несмотря на все осложнения, врачам первой городской больницы удалось спасти маму и малыша. Мальчик родился весом 685 грамм, сейчас за ним ухаживают врачи, состояние пока тяжелое. Ребенка перевезли в городской перинатальный центр. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Зато молодой матери стало лучше, и если показатели будут держаться на этом уровне, то к концу недели её уже выпишут.