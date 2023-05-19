Появились подробности смерти пенсионера

Пенсионер выпрыгнул из окна третьего этажа городской клинической больницы, передает OTYRAR.

Трагедия произошла этой ночью. От полученных травм 72-летний мужчина скончался на месте.

Врачи рассказали, что мужчину доставили в больницу после попытки суицида, он пытался перерезать себе горло. Во время обследования было решено установить пациенту трахеостомическую трубку. При этом, говорят доктора, они попросили родственников пенсионера постоянно находиться с ним рядом. Но в какой то момент мужчина остался один.

«Вчера, родственники, которые присматривали за ним по неизвестным причинам ушли из больницы, оставив пациента без присмотра и не уведомив нас. Мы уже на днях планировали выписать его. Но к сожалению, минувшей ночью пациент выпрыгнул из окна больничной палаты на третьем этаже», — говорит Куаныш Ликеров, заведующий отделом городской клинической больницы №1.

В городском управлении здравоохранения создали специальную комиссию, которая проведет расследование.

«На уровне управления здравоохранения, согласно приказу руководителя создана комиссия, будет проводиться проверка, после проверки мы можем дать информацию», — говорит Бахытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Правоохранители завели уголовное дело по статье “Доведение до самоубийства”. Полицейским предстоит выяснить все детали произошедшего.