«Это кадровый бизнес»: Абылай Донбай о своем уходе с поста главврача

Причиной скандала в горздраве Шымкента стало увольнение главврача первой городской клинической больницы Абылая Донбая.

Пациенты, нуждающиеся в пересадке органов, считают, что трансплантолога лишили кресла необоснованно. Они потребовали восстановить Донбая в должности, иначе, по их словам, операции проводить будет некому.

Райхан Сабденова, реципиент:

«Я доверяю только этому врачу. Он хорошо оперирует и многих вылечил. Таких специалистов, как он, у нас нет!»

Асель Сейльхан, донор:

«2 месяца осталось жить маме, мы не можем поехать в Алматы или Астану на операцию. Мама не выдержит. Мы еле доехали из Туркестана в Шымкент. Сейчас находимся в местной больнице, и никто не ведет уход за нами. Кто будет оперировать теперь? Когда нам предоставят другого врача? Мы согласны на операцию, если врач даст нам гарантию, как Абылай Донбай».

По словам хирурга, на него неоднократно оказывалось давление со стороны руководства горздрава. Абылай Донбай заявил, что он измучен частыми проверками.

Абылай Донбай, хирург-трансплантолог:

«У Нурлыбека Абибулаевича план был. Он уволил главного врача роддома, потом второй городской больницы уволил. Теперь за меня взялись. Разными причинами, разными необоснованными проверками меня тоже уволили вчера. Это не личная неприязнь. Они не думают о медицине. Они думают просто убрать человека и другого поставить. А чтобы поставить другого человека, это бесплатно не делается. Тем более в Шымкенте, у нас. Это кадровый бизнес, откровенно могу сказать».

На громкое заявление Абылая Донбая отреагировал главный врач Шымкента. По словам Нурлыбека Асылбекова, решение об увольнении было принято наблюдательным советом. В горздраве также сообщили, что сами пациенты неоднократно жаловались на отказ в госпитализации и предоставлении экстренной помощи. Последней каплей стала кредиторская задолженность больницы. Она превысила два миллиарда тенге. В горздраве заявили о незаконных перечислениях на лицевой счет Абылая Донбая и завявили о смерти четырёх пациентов после пересадки органов.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Если какие-то операции запланированы, уточним эти вопросы. И как я говорил, как доктор, Аблай Жаппарович он проведет операцию. Ему никто не запрещает. Он сам проведет те срочные операции. А в будущем мы будем готовить скамейку запасных»

Теперь уже, бывший главврач первой городской больницы, заявил, что не намерен оперировать пациентов, пока его не восстановят в должности. Свои права он намерен отстаивать в суде и обратиться за справедливостью к Президенту.