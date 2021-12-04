Выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы и назначать эффективное лечение станет проще. Компьютерная томография стала доступна пациентам еще одной больницы Шымкента.

«К нам поступил пациент с экстренной госпитализацией. У него было высокое давление, мы сделали томографию, чтобы выявить, был ли у него инсульт. На снимок уходит 2-3 минуты, далее обработка — еще 5 минут и мы уже точно знаем диагноз», — говорит Медеу Исаев, лаборант компьютерной томографии городской клинической больницы №1.

Раньше врачи первой городской теряли драгоценное время: приходилось на скорой отправлять пациентов с инсультом на экстренное обследование в другое медучреждение.

«Этот аппарат был необходим для нашей больницы. Он очень быстро выдает диагностические данные. Ведь в случае инсульта ишемической формы, мы сможем оказать на месте пациенту помощь», — говорит Дастан Утепов, старший врач инсультного центра городской клинической больницы №1.

Эта больница стала 22-ой по счету, оборудованной дорогостоящим аппаратом для исследований сердца, мозга и лёгких. Компьютерный томограф приобрел инвестор за 250 миллионов тенге. Иностранные поставщики дали гарантию — 10 лет.

«Это аппарат компании Байер. Есть пациенты в критическом состоянии, мы можем сделать контрастный снимок», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Кроме томографа, бизнесмен подарил медучреждению аппарат ультразвукового исследования и маммограф. Ежедневно за медицинской помощью в первую клиническую больницу обращаются свыше двухсот шымкентцев.

Анастасия Новикова