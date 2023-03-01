В мкр. Турлан открылась новая фитнес-студия «Я на 5 танцую»

Грация, гибкость и легкость движения. Торжественное открытие студии «Я на 5 танцую» состоялось в Шымкенте.

Юные танцоры удивляли гостей своими достижениями, а аниматоры дарили хорошее настроение, создавая атмосферу праздника.

Внучка Елены Пономаревой ходит в студию «Я на 5 танцую» 2 года. Женщина говорит, что первые успехи девочка продемонстрировала уже через 6 месяцев. Сейчас она одновременно занимается и гимнастикой, и танцами.

Елена Пономарева, жительница г.Шымкента:

«Относятся к деткам очень замечательно, встречают нас хорошо, доброжелательно. В общем коллектив хороший, детки ходят с удовольствием. Сейчас мы записались на гимнастику и на танцы. У меня внучка целыми днями занята, она всегда находится в этой группе».

В команде фитнес-студии 4 инструктора и два хореографа. Они преподают современные, народные танцы, гимнастику, аэробику и йогу. Посещать студию могут как дети, так и взрослые. Основатели студии планируют открыть группу для беременных женщин, говорят, будущим мамам аэробные физнагрузки не будут лишними.

Альбина Кубрина, директор фитнес-студии «Я на 5 танцую»:

«Многие родители просили открыть для детей школу танцев или гимнастику. Потому что спортивное развитие также очень важно. Ну мы пошли дальше и открыть не только для детей, но и для прекрасных женщин. Так как многие женщины сейчас хотят ухаживать за собой, следят за здоровьем, хотят заниматься спортом, а в шаговой доступности у нас нет. Поэтому мы решили открыть студию фитнеса в своем районе, чтобы женщины нашего района имели такую возможность».

Жумагуль Шегебайкызы, почетный гость, заведующая детского сада №122:

«Я очень рада! Сегодня, в первый день весны для жителей микрорайона Турлан открывается такая прекрасная студия фитнеса. Очень хорошо, что открыли студию для женщин, можно укрепить здоровье благодаря спорту. Поздравляю с первым днем весны — с днем благодарности! Желаю всем счастья, процветания и удачи. Пусть у всех все будет хорошо. Поздравляю всех!».

Фитнес-студия «Я на 5 танцую» работает с понедельника по субботу, с 9 утра до 9 вечера в микрорайоне Турлан.

Адрес: мкр. Турлан, Есенова 636;

Контактный телефон: 8-776-503-91-87;

Страница в Instagram: @ya_na5_prodlenka.