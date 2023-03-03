В Шымкенте инновационные разработки внедряют в производство

Учёные Южно-Казахстанского университета презентовали сразу несколько новых проектов. Уже скоро в городе начнут производство отечественных сухофруктов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Пока же большую часть этой продукции завозят из других стран. Учёные предлагают экологически чистый способ инфракрасной и конвективной сушки. Началась реализация и другого международного проекта – внедрение инновационной экологической технологии очистки подземных вод. Это позволит повысить качество питьевой воды для жителей города и сёл. Гранты на развитие в этом году получили также и разработки молодых учёных.

«Наука нашего университета – это свыше 50 научных программ и проектов, которые мы выполняем. Из них 2 — это международные проекты. 16 проектов наших молодых учёных, сегодня они задействованы. Примерно до 20 миллионов выделены гранты«, — говорит Уланбатор Сулейменов проректор по научной работе и инновациям ЮКУ им. Ауэзова.