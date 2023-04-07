Фестиваль французской культуры прошел в Шымкенте

Сезон культурных мероприятий «Франкофонная весна- 2023 проходит в Шымкенте.

С выбором будущей профессии Карина Кураева определилась быстро. Девушка с детства мечтала связать свою жизнь с французским языком и культурой страны любви и романтики.

Карина поступила на факультет иностранной филологии. Несмотря на начальный уровень владения французским языком, первокурснице удалось занять первое место в конкурсе поэзии «Франкофонная весна — 2023».

«Выбрала стихотворение сама, переводится «Хочу любить тебя каждый день», — говорит студентка.

Поделиться личным опытом в изучении языков и увлечь студентов возможностью отправиться в путешествие, в Шымкент приехал Филипп Валери. Ему есть чем поделиться. 59-летний мужчина презентует свою новую книгу о путешествиях.

Житель Марселя совершил восхождение на самую высокую точку западного и южного полушарий — Аконкагуа.

Один, пешком пересек Грузию, Армению, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. На это у него ушло больше двух лет.

Филипп Валери путешественник, писатель:

«Я написал книгу во Франции и поэтому я здесь сегодня в Шымкенте. Эта книга о путешествиях и еще я люблю фотографировать и в этой книге много моих фотографий, более ста. Эта книга была переведена на немецкий и японский. Я думаю, очень важно в нашем мире понимать другие культуры».

В рамках традиционного ежегодного фестиваля французского языка и франкофонной культуры для шымкентцев приготовили увлекательную программу. На протяжении двух месяцев все желающие принимают участие в творческих конкурсах, концертах, смотрят фильмы на французском языке.

Жумагуль Аманжоловна директор французского альянса г.Шымкента:

«Во время Франкофонии мы проводили конкурс чтецов, французской кухни, конкурс спектаклей, встреча с режиссером. В конкурсе чтецов принимали участие нашего альянса и студенты университетов, которые рассказывали стихотворения французских писателей наизусть. Все призовые места заняли студенты этого университета и они получили 100%. 50% и 20% скидки на обучение французского языка на протяжении одной сессии в французском альянсе и с каждым годом желающих участвовать в конкурсах становится все больше».

В Казахстане «Франкофонная весна» проводится более 13-ти лет, это уже стало настоящей традицией. В Шымкенте весна по-французски завершиться 14 апреля — фестивалем.

