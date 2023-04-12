Германия изъявила желание сотрудничать с Шымкентом

Третий по величине город Казахстана заинтересовал Германию туристическим и экономическим потенциалом, передает корреспондент OTYRAR.

В Шымкент прибыл генеральный консул Германии Зоос Марио—Инго. Он побывал в специальных экономических зонах города, встретился с представителями акимата.

Зоос Марио—Инго отметил, что у Шымкента и его жителей — большой потенциал развития в экономическом и туристическом направлениях. По словам гостя, у Германии теплые отношения с Казахстаном. Господин Зоос говорит, что за один день, в немецком посольстве выдается около 200 виз.

«У вас большой потенциал, я побывал на свободной экономической зоне и был поражен разнообразию проектов. Я не думал, что город так активно развивается в экономическом плане. Для нас очень интересна эта площадка и думаю мы реализуем много взаимовыгодных проектов не только в Шымкенте, но и в стране в целом», — говорит Марио-Инго Зоос, генеральный консул Германии.

Делегация планирует вернуться в Шымкент, чтобы обсудить сотрудничество.