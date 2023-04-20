“Клещи в этом году активнее”: санврачи бьют тревогу

Шымкентские санврачи бьют тревогу. Счёт укушенных клещами подбирается к сотне.

Случаев заражения энцэфалитом пока не выявлено, но специалисты напоминают: среди опасных заболеваний, которые переносят клещи, до десяти разных вирусов.

Нургуль Тезекбаева, главный специалист ДСЭК г. Шымкента:

«По сравнению с прошлым годом количество случаев увеличилось на 26. При укусе клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и находиться под наблюдением специалистов 14 дней. А при обнаружении клеща его нужно аккуратно удалить с помощью нити и поместить в емкость с крышкой. После клеща нужно принести в лабораторию на анализ».

Обработка против клещей в Шымкенте будет вестись до конца мая. С учётом погодных условий – в сухую и не дождливую погоду.

Талгат Мокембаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Дезинфекция проводится два раза в год. Против клещей обеззараживается 2 млн квадратных метров сараев, парков и скверов».

Клещ является основным переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки. Специалисты настоятельно просят горожан быть предельно осторожными во время прогулок и пикников. Специалисты советуют надевать максимально закрытую одежду из плотной ткани и высокую обувь. А в случае укуса незамедлительно обращаться к медикам.