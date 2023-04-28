Первый замакима Туркестанской области покинул пост

Кадровые перестановки вновь коснулись акимата Туркестанской области.

Свой пост покинул первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай.

Официальная причина его ухода — переход на другую должность. Арман Жетписбай стал первым заместителем акима области еще при Умирзаке Шукееве. Это было в августе 2020 года. С ним он проработал 2 года.

В августе 2022-го Умирзак Шукеев был освобожден от должности, а на его место пришел Дархан Сатыбалды. С тех пор Сатыбалды заменил 3 заместителей, руководителя аппарата и акимов нескольких районов области.