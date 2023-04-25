В Шымкенте институт судебных экспертиз незаконно проверял газовые счётчики. Нарушения выявили сотрудники департамента Агентства по защите и развитию конкуренции, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Оказалось, что эксперты, которые выдают заключения по уголовным, гражданским и административным делам для правоохранительных органов, решили ещё и оценивать состояние газовых счетчиков. Центр, по данным департамента, взвалил на себя неправомерные обязательства.

Он заключил договор с филиалом газовой компании и выдавал заключения о проверках счётчиков. Шымкентцам даже приходилось выплачивать штрафы после обследования приборов. По уведомлению антимонопольщиков, центр судебных экспертиз договор с газовиками расторг. Правда, потом решили всё-таки обратиться в суд и доказать правоту.

«Данный институт не вправе оказывать такую услугу, поскольку его деятельность ограничена лишь предоставлением услуг правоохранительным органам по гражданским, уголовным делам, административным. Мы направили уведомление в адрес Института судебных экспертиз. Данное уведомление они исполнили путём расторжения договора. Позже эти субъекты не согласились с решением, и в настоящее время идут судебные разбирательства», — говорит Ернар Косбаев, руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции г. Шымкента.