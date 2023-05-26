День работников культуры и искусства отметили в Шымкенте

В Шымкенте состоялось праздничное награждение, посвященное дню работников культуры и искусства.

На встрече были отмечены специалисты отрасли, внесшие неоценимый вклад в развитие культуры страны и города. Отличники получили нагрудный знак и благодарственное письмо от министерства культуры и спорта «Мәдениет саласының үздігі».

В сфере культуры Бибинур Шымыркулова работает уже 23 года. Впервые на театральных подмостках она оказалась в роли помощника режиссёра в шымкентском театре имени Жумата Шанина.

Последние 10 лет работает в театре сатиры и юмора. Получив по случаю праздника звание отличника культуры, женщина говорит: награда стала отличным подарком на пенсии.

«Я очень люблю искусство и думаю, что каждый человек упорно трудится если любит свою профессию. Я очень довольна сегодняшним праздником, и от всей души поздравляю коллег! Все заслуживают этого знака отличия. Я думаю, что такая награда вдохновит любого человека. С одной стороны, такое внимание — поддерживает, а с другой — призывает прилагать усилия. Я считаю, что работа, которую мы делаем, ведет нас вперед к творческим успехам», — рассказала заведующая труппой в театре сатиры и юмора г. Шымкента Бибинур Шымыркулова.

Сегодня в Шымкенте в сфере культуры работает 21-о учреждение и около двух тысяч специалистов. День работников культуры и искусства творческая общественность Шымкента празднует в казахском драматическом театре. Наиболее выдающимся служителям Мельпомены вручают нагрудный знак «Отличник культуры» и благодарственные письма от Министерства культуры и спорта страны. С профессиональным праздником артистов поздравляют руководители города.

«В целях повышения культуры населения города, были реконструированы многие очаги культуры. В целом, модернизированы: 13 библиотек, музей и архивное учреждение. Построен новый выставочный центр. В этот знаменательный праздник, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!», — поздравил артистов заместитель акима г.Шымкента Куаныш Асылов.

В продолжении праздничного вечера презентуют выставочные инсталляции городских учреждений культуры. А завершается торжество музыкальным поздравлением.