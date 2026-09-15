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В Туркестанской области создали 80 тысяч рабочих мест с начала года

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Алиса Дуваева
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За восемь месяцев в Туркестанской области создано около 80 тысяч рабочих мест. На постоянную работу трудоустроены 35 тысяч человек, ещё 21 тысяча — на субсидируемые места.

В регионе также реализуются новые проекты по созданию занятости. Из запланированных 80 проектов уже запущены 64, благодаря которым работу получили более тысячи человек.

До конца года власти намерены увеличить количество постоянных рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции и уделить особое внимание занятости молодёжи.

Сколько ещё рабочих мест планируют создать в Туркестанской области и какие меры принимают для снижения безработицы — смотрите в полном сюжете.

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